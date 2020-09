Wiko prezinta View 5 si View 5 Plus

Wiko lanseaza noua declinare a gamei View. Iata noile modele, View 5 si View 5 Plus, doua modele sub 200 de euro care mizeaza, inainte de toate, pe o autonomie generoasa si un aparat foto cvadruplu.

Autonomie, aparat foto si design, acestea sunt caracteristicile pe care mizeaza Wiko pentru noile sale modele, View 5 si View 5 Plus. Noile modele ale constructorului chinez beneficiaza de o baterie de 5000 mAh care le asigura o atuonomie de 3,5 zile, ceea ce inseamna o incarcare de doua ori pe saptamana. In plus, aceste doua noi modele se bazeaza pe sustinerea functionalitatii Battery Master care optimizeaza consumul de energie. Insa, incarcarea rapida nu exista din pacate. Cele doua modele profita de un port USB-C.

Patru camere foto si posibilitati multiple. Cele doua terminale sunt echipate cu un aparat foto cvadruplu : o camera foto principala de 48mpx, o camera foto unghi larg de 8mpx, un senzor macro de 5mpx si unul pentru modul portret de 2mpx. Designul nu a fost uitat, ecranul este frumos, cu o camera foto frontala de 8mpx. In ceea ce priveste stocarea, poti conta de 64 GB pentru View 5 si 128 GB pentru View 5 Plus. View 5 este disponibil la un pret de 179,99 euro in timp ce View 5 Plus costa 199,99 euro.