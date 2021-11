Microsoft a anunțat o nouă versiune de Windows 11 concepută pentru studenți și școli la evenimentul său de educație ce a avut loc online. Windows 11 SE va veni preinstalat pe laptopuri accesibile pentru instituțiile de învățământ. Sistemul de operare va concura cu soluția Google Chrome OS.

Sistemul de operare a fost creat luând în considerare opiniile și sugestiile profesorilor și elevilor. În primul rând , să menționăm că acceptă aplicații terțe. Cu alte cuvinte, oferă o abordare diferită de Windows 10S, care se limitează doar la aplicațiile Microsoft Store. În timp ce ediția Windows 11 SE este optimizată pentru serviciile cloud Edge, Office și Microsoft, aceasta nu restricționează alegerea aplicațiilor de către utilizatori.

Pot fi instalate aplicații din alte surse

Paige Johnson, șeful de marketing educațional al Microsoft, a declarat că Windows 11 SE acceptă software din alte surse, inclusiv Zoom și Chrome, așa că doresc să ofere utilizatorilor opțiunea de a folosi ceea ce funcționează cel mai bine pentru ei. Se afirmă că majoritatea modificărilor din Windows 11 SE sunt destul de minore în comparație cu versiunea de bază a sistemului de operare.

În noul sistem de operare, Microsoft a simplificat caracteristica Snap Layouts pentru a funcționa cu doar două aplicații în același timp. De asemenea, în noua versiune, aplicațiile se vor lansa întotdeauna în modul ecran complet. Noua secțiune Widgeturi a fost eliminată din Windows 11 SE deoarece Microsoft a simțit că îi distrage atenția pe studenți. De asemenea, se numără printre notele că Microsoft Edge poate funcționa cu extensii Chrome care sunt dezactivate implicit în Windows 11 .

Laptop-uri cu Windows 11 SE pe drum

Windows 11 SE are capacitatea de a face backup pentru documente în OneDrive în mod implicit. Sistemul de operare va fi disponibil cu noi imagini de fundal colorate Bloom. În plus, aplicațiile Teams, Office , OneNote, Minecraft for Education și Flipgrid vor veni preinstalate. Astfel, administratorii IT nu vor trebui să le instaleze separat.

După cum am menționat la început, Windows 11 SE va fi disponibil doar pe laptop-uri cu preț redus, care pot fi achiziționate prin canale de educație. În lunile următoare, producători precum Acer, Asus , Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo și Positivo vor lansa laptop-uri cu acest sistem de operare. Microsoft se așteaptă ca un număr mare de laptopuri Windows 11 SE să fie disponibile până la sfârșitul anului