Windows 12 ar putea fi lansat in 2024, contrar asteptarilor

Potrivit Windows Central, Microsoft va schimba modul in care versiunile majore de Windows vor fi lansate, iar acest lucru inseamna ca in 2024 este probabila lansarea urmatorului sistem de operare Windows. Astfel, compania ar urma sa revina la forma initiala de lansare a versiunilor importante de Windows, din 3 in 3 ani.

In 2015 Microsoft a incercat sa renunte la ciclul de 3 ani pentru lansarea de noi sisteme de operare, in favoarea ideii de a oferi Windows ca si serviciu. Astfel, Windows 10 a fost prima versiune care a fost actualizata regulat cu functii importante, in loc ca acestea sa fie pastrate pentru o viitoare versiune. Timp de cativa ani de zile, fanii Windows au crezut ca Windows 10 va fi ultima versiune de Windows (lucru care nu s-a intamplat multumita Windows 11). Acest lucru s-a intamplat nu doar datorita declaratiilor companiei, ci si ale unui angajat care a afirmat ca nu va mai urma alta iteratie dupa Windows 10.

Conform surselor, Microsoft planuieste sa mentina Windows 11 actualizat la zi si in anii care urmeaza, astfel ca daca nu va surade ideea unui alt sistem de operare nu ar trebui sa va faceti prea multe griji.