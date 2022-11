Wine pairing: o experienta inedita la un resort din Valea Doftanei

La doar 90 de minute de Bucuresti, pe un traseu ce ocoloseste aglomeratia de pe Valea Prahovei, vei gasi o oaza de liniste, unde sunt pastrate intacte natura, dar si datinile strabunilor.

Traieste o experienta de o zi la un resort Valea Doftanei! Aici, aerul proaspat, intinderea apei lacului Paltinu si fosnetul frunzelor copacilor se impletesc cu modernismul arhitectural al cladirilor.

Restaurantul acestui resort din Valea Doftanei pune accent pe traditii ca sursa de inspiratie, ia din bogatia gradinilor, livezilor, a stanelor si le transforma in preparate moderne, inedite. Traieste o experienta multisenzoriala, gusta preparate fine dining si asociaza-le cu cele mai bune vinuri!

Daca nu stii prea multe lucruri despre vin, citeste in continuare si afla cateva notiuni de baza despre wine pairing!

Vinul alb se potriveste mai bine cu carnea usoara

Cand servesti un preparat cu o carne mai slaba, cum sunt puiul sau pestele, cel mai bine este sa echilibrezi gusturile cu un vin alb, usor acid. Vinurile rosii tind sa fie grele si sa copleseasca delicatetea si fragezimea preparatului pe baza de pui. Gustul usor ascutit al vinului alb serveste ca un compliment subtil pentru mesele pe baza de peste.

Vinurile rosii se potrivesc bine cu carnea rosie

Un vin rosu, greu, va completa excelent carnea rosie, deoarece aceasta are o aroma mai puternica, robusta, in comparatie cu carnea alba, de pui sau peste.

Un alt motiv pentru care vinurile rosii functioneaza atat de bine cu carnea rosie este datorita taninului, un conservant natural provenit din strugure, dar si din butoiul de lemn in care vinul este tinut sa imbatraneasca. Acesta va face proteinele din carne mai moi si in acelasi timp va elibera aromele prinse in grasimea carnii, conferind un plus de savoare. In crama acestui resort din Valea Doftanei vei gasi vinuri de calitate, complexe, alese special pentru a se potrivi cu preparatele din meniul sezonier.

Vinurile dulci se potrivesc bine cu deserturile

O regula de aur este ca vinul pe care il bei sa fie intotdeauna mai dulce decat mancarea cu care il asociezi, altfel vei simti un gust amar, nu foarte placut.

Desertul poate fi asociat, evident, cu un vin de desert. Vinul de desert este versatil, poate fi rosu, roze sau alb, spumant sau nu.

Un alt lucru de remarcat despre vinurile de desert este ca, in cea mai mare pate, sunt servite in pahare mai mici decat vinurile obisnuite, fiind savurat in inghitituri mici, asa cum ai bea un bourbon sau whisky.

Wine pairing-ul nu este o stiinta, dar poate fi destul de complicat atunci cand nu stapanesti notiunile de baza. Lasa grija asocierii vinului in seama somelierului in-house si bucura-te de fiecare clipa!

Petrece o experienta de o zi sau poate mai multe la acest resortul Mira din Valea Doftanei! Pe langa arhitectura moderna care il scoate din monotonia de care incerci sa scapi in fiecare zi, te poti bucura si de frumusetile imprejurimilor.

Lacul Paltinu, pe malul caruia se afla unitatea de cazare, padurile seculare, traseele montane, plimbarile cu bicicleta sau serile petrecute in jurul focului de tabara iti vor oferi clipe de neuitat, de care iti vei aminti cu drag si despre care le vei povesti cu entuziasm prietenilor.

ATRA Doftana, caci despre aceasta vorbim, este un proiect turistic creat cu scopul de a inova. Aici poti petrece o zi, doua sau un intreg sejur plin de experiente memorabile. Intra pe @atradoftana si conecteaza-te cu o comunitate de oameni minunati – vezi cum si-au petrecut acestia timpul la ATRA!