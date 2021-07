Wish pareri: Pareri despre wish

Wish pareri – Daca vrei sa cumperi ceva bun si de calitate te indrepti cu siguranta spre on-line. Acolo ai magazine virtuale de unde poti achizitiona aproape orice, ai si oferte si promotii, livrare rapida si cele mai bune conditii de cumparaturi, in siguranta si la standarde de calitate excelente. Unul dintre site-urile populare de unde poti cumpara cam tot ce ai nevoie pentru acasa este si Wish. Wish este o platforma din America de e-commerce care permite tranzactii directe intre vanzatori si clienti. Fondata in 2010, Wish are preturi atractive si diverse chilipiruri chinezesti in general.

Multe site-uri din afara nu prea livreaza la timp produsele, ai problemele si cu transparenta si cu taxele platite la final. Wish nu are astfel de probleme, toate produsele vin de regula de la depozite din China, pentru ca in China e mai ieftin si e mai usor de tinut niste cantitati mari de produse, dar vanzatorii nu sunt neaparat chinezi.

La o prima impresie site-ul sta destul de slabut la securitate, ai putine informatii despre produse, detalii despre cine vinde produsele sunt aproape inexistente. Securizarea platilor e si ea problematica. Se poate plati totusi prin PayPal sau cu un card bancar, ramburs nu se poate. Preturile nu contin TVA cel putin la afisare, nu sunt atat de atragatoare de multe ori. E bine sa fim circumspecti daca avem preturi foarte bune si produse care iarasi arata foarte bine si nu prea avem cum sa vedem detalii…

Site-ul Wish e de incredere? Afla Wish Pareri despre el

Daca te gandesti la Wish Pareri si vrei sa afli cat mai multe despre el si despre experienta poti comanda ceva ieftin si vezi cat de repede ajunge, cum decurge plata, ce fel iti vine produsul. Da, ai preturi mici, dar si calitatea e slaba, reducerile nu prea sunt reduceri de fiecare data si cand sunt prea mari e bine sa te feresti si sa cauti pe alt site ce vrei sa cumperi. La feedback de la utilizatori sta foarte prost, are o stea doua in majoritate. Unii clienti nu ajung sa isi primeasca produsele niciodata.

E bine sa ne bazam pe Wish Pareri de pe forum, grupuri de discutii de pe retele sociale, dar trebuie sa ne documentam serios despre produse, vanzatori inainte de a plasa comenzi mari. Cereti tracking number, vorbiti cu vanzatorii direct si incercati de cate ori puteti sa ii contactati. Nu poti sa vorbesti nici cu reprezentantii Wish, nu ai chat online, nu ai adrese de reclamatii, doar un numar de telefon din America. Beneficiem si de refund rapid daca e cazul, dupa cum am vazut de multe ori, multe produse nu prea seamana cu ce vedem in poze, iar daca vom cauta cu atentie Wish Pareri vom vedea ca se poate plati si cu Wishcash, ca sa ai la refund banii mai repede. PayPal ramane metoda recomandata si cea mai sigura daca vrem sa platim pe Wish, cel putin asa se poate constata din Wish Pareri de pe diferite forumuri de discutii.

Comenzile ajung si in doua saptamani, dar poate dura o luna, doua depinde. La comenzi a nu se trece valoarea mai mare declarata, tot ce depaseste 10 euro trece prin Vama si acolo ramane pentru a fi ridicat coletul si a se face verificari. Daca ai colete peste 150 de dolari ai si taxe vamale, si TVA. Taxele vamale nu trec de 5% din valoarea produsului comandat.