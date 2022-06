Wolfenstein: The New Order este gratuit pe Epic Games Store

Jocul gratuit de la Epic Games Store săptămâna aceasta, care a oferit jocul BioShock: The Collection cadou săptămâna trecută, este Wolfenstein: The New Order, în valoare de 76.99 RON. Jocul din 2014 este semnat de MachineGames și Bethesda.

Wolfenstein: New Order reînvie franciza care a dat naștere genului shooter la persoana întâi. Amplasat într-o eră alternativă a anilor 1960, explorezi o lume extraordinară condusă de un inamic familiar care a răsucit istoria așa cum o știm noi.

Descrierea de pe pagina jocului este următoarea:

„Emotionant, cinematografic și redat în detalii uimitoare cu motorul id Tech® 5 al id Software, Wolfenstein duce jucătorii în Europa într-o misiune personală de a distruge mașina de război nazistă. Cu ajutorul unui mic grup de luptători de rezistență, infiltrați-vă în cele mai adăpostite facilități ale inamicului, luptați împotriva regimentelor naziste de înaltă tehnologie și preluați controlul asupra superarmelor care au cucerit lumea și multe altele.”

Wolfenstein: Cerințe minime de sistem

Sistem de operare: Windows 7/Windows 8 pe 64 de biți

Procesor: Intel Core i7 sau AMD echivalent

Memorie: 4 GB RAM

Placa video: GeForce 460, ATI Radeon HD 6850

Stocare: 50 GB spațiu disponibil

Puteți adăuga Wolfenstein: The New Order în biblioteca dvs. până pe 9 iunie la ora 18:00.