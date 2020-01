Xbox One sau PlayStation 4? Stim ca asta este o intrebare care te macina, astazi vom vorbi despre care este mai bun, cea mai buna consola, comparatie, cat de bine se vad jocurile, preturile si despre specificatiile acestor doua console pe care le puteti achizitiona si in Romania de prin mai toate magazinele online specifice, dar si din magazinele offline precum Altex, Flanco si asa mai departe.

Astazi vom oferi informatiile despre abele produse, atat despre Xbox One cat si despre PlayStation 4, stim ca anul acesta se vor lansa alte doua console de la cele doua companii Microsoft si de la Sony, insa acest top va fi cu siguranta unul bine venit pentru toata lumea.

Aceste doua gadgeturi apar dupa o lunga asteptare si cu siguranta trebuie sa recunoastem ca au reusit sa ne schimbe modul in care percepem jocurile, cum le jucam si asa mai departe. Sunt de parere ca subiectul nu este inca incheiat, cel putin mai va dura un an pana toti de aici isi vor dori sa incheie discutiile despre aceste doua console. Deocamdata sunt foarte bune si utilizabile.

Datorita daptului ca au fost lansate mai multe modele ale acestor console, in momentul de fata vom analiza diferentele dintre SONY PlayStation 4 Slim (PS4 Slim) si MICROSOFT Xbox One S. (PS4 vs Xbox One)

Xbox One sau PlayStation 4?

Mai jos veti vedea o comparare intre specificatii, variantelor PS4 Slim si Xbox One S, de asemenea vom vorbi si despre preturi si un video comparativ cu aceste doua console. Specificatiile sunt in limba engleza, speram sa nu va deranjeze acest lucru, in functie de comentariile pe care le primim, vom actualiza articolul cu specificatiile in limba romana, insa daca sunteti familiarizati cu specificatiile produselor veti intelege despre ce este vorba.

Specificatii PlayStation 4 VS Xbox One S

PlayStation 2016 Slim Xbox One S Storage Capacity 500 GB, 1 TB 500 GB, 1TB, 2TB Software Compatibility Plays all PS4 games Plays all Xbox One games CPU 8 Core AMD Jaguar 8 Core AMD Jaguar 1.75Ghz (Source) RAM 8 GB GDDR5 8 GB GDDR3 (Source) GPU 1.84 TFLOP AMD Radeon Processor 914 Ghz AMD Radeon Processor (Source) HDR Video Streaming Yes Yes HDR Game Playback Yes, for compatible titles Yes, for compatible titles Special Features HDR playback with system update Built-in IR Blaster Blu-ray Drive BD x6 CAV DVD 8X CAV 4K UHD Blu-ray Drive with 4K Blu-Ray Playback Size 10.4″ x 11.3″ x 1.5″ 9″ x 11 1/2″ x 2 1/2″ Output HDR HDR, 4K Video Controller 1 Updated DualShock 4 Controller 1 Slim Controller US Availability September 15 2016 August 2016

Avand in vedere specificatiile de mai sus, vedem ca aceste doua console au o performanta similara iar alegerea in mare masura trebuie sa iti apartina tie, in functie de jocurile pe care vrei sa le joci pentru ca stim ca sunt si jocuri eclusiviste pentru fiecare dintre aceste console, acestea sunt:

Jocuri Exclusive PS4

Uncharted 4;

Horizon Zero Down;

Bloodborne;

The Last of Us;

God of War;

Marvel’s Spider-Man.