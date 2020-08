Xbox Series X: data lansarii, pret, caracteristici, jocuri, tot ce trebuie sa stiti despre urmatoarea consola Microsoft – Xbox Series X este următoarea consolă Microsoft. După Xbox One, acesta va fi lansata comercial la sfârșitul anului 2020. Iată tot ce știm despre această consolă de jocuri video mult așteptată.

Xbox Series X de la Microsoft a fost prezentat pe 12 decembrie 2019 la Game Awards. Cu designul său care amintește de un turn PC, acesta contrastează cu consolele anterioare, fie de la Microsoft sau la concurență. Dar nu este doar designul său, cunoscut, deoarece Microsoft a livrat mai multe detalii despre Series X în ultimele luni.

Care este data de lansare Xbox Series X?

Microsoft a anunțat oficial că Xbox Series X va fi lansat în noiembrie 2020, fără a fi oferite mai multe detalii. Nu știm ziua exactă a lansării consolei, dar din speculatii si scurgeri pare a fi primele cincisprezece zile.

O listă a jocului Yakuza Like a Dragon menționează, de exemplu, o dată de lansare “în aceeași zi” ca seria X, 13 noiembrie. În plus, consolele Xbox în mod tradițional au iesit într-o vineri. Ca un memento, Xbox One a fost lansat vineri, 22 noiembrie 2013. 6 și 13 noiembrie cad într-o zi de vineri. Deci acestea sunt două date credibile.

Deși este încă posibil ca controlerele să ajungă pe piață înainte de console, acest lucru consolidează impresia că toate produsele vor fi lansate în prima jumătate a lunii noiembrie. Spencer spune ca Xbox Series X va fi lansat la aceeași dată în întreaga lume.

La ce preț va fi lansat Xbox Series X?

Prețul oficial al consolei Xbox Series X. Jason Ronald, un director Microsoft responsabil de programul de retrocompatibilitate, a sugerat doar că Microsoft ar percepe rate “rezonabile”.

Ca un memento, Xbox One S a fost la lansare vândut pentru 299 de euro pentru versiunea de 500GB și 349 de euro pentru 1TB. Xbox One X lansat la sfârșitul anului 2017 a fost pe piață la 499 de euro. Xbox One “clasic” a fost lansat la același preț în 2013.

Potrivit aceleiași scurgeri de pe site-ul Carrefour Franta, Xbox Series X va fi cu 100 de euro mai ieftin decât PS5 standard, cu un preț de 399 de euro.

Xbox Series X: AMD, 8K, Ray tracing și Stocare SSD

Fișa informativă Xbox Series X este bine cunoscută în termeni generali, deoarece Microsoft a dezvăluit mai multe informații interesante:

Procesorul se va baza pe arhitectura ZEN 2 de la AMD, dar actualizată special pentru Xbox. Vorbim despre 8 nuclee fizice și 16 virtuale, precum și o cadență la 3.8 GHz.

GPU-ul este din nou fabricat de AMD, cu un RDNA2 modificat capabil să livreze 12 TFLOPS datorită celor 52 CU ceasate la 1.825 GHz.

16GB de MEMORIE RAM GDDR6, inclusiv 10GB cu 560 Gbps și lățime de bandă de 6GB cu lățime de bandă de 336 Gbps

SSD 1 To NVMe personalizat cu un controler ultrarapid care flirtează cu cele 5 Gbps

USB 3.2

Extensie de memorie de 1 TB prin card special

Un player Blu-Ray a fost confirmat pe Xbox Series X. Prin urmare, vor fi versiuni fizice ale jocurilor.

Suportul de ray-tracing este, de asemenea, la întâlnire. Această tehnologie pentru redarea reflexiilor și refracția luminii oferă o grafică uimitoare a realismului. Aceste caracteristici vor permite Xbox Series X să afișeze performanțe remarcabile.

În plus, s-a aflat că Microsoft și Bang-Olufsen au semnat un parteneriat pentru a oferi o “soluție” audio de înaltă calitate, fără a ști în acest stadiu dacă este o colaborare în interiorul consolei, sau pur și simplu un accesoriu. În cele din urmă, am știut de la mijlocul lunii iunie cum va arata noua consola.

Seria Xbox S

Un punct despre Xbox Series S. Existența unei versiuni mai ușoare a seriei X este deja confirmată. De asemenea, începem să ne facem o idee clară despre dosarul tehnic:

7,5 GB de RAM

CPU ușor mai puțin puternic decât pe Xbox Series X

GPU 4 Teraflops

Notă: Editorul-șef Verge, Tom Warren, oferă câteva informații suplimentare. Potrivit lui, Xbox Series S CPU va rămâne mai rapid decât cel al PS5. Consola ușoară va suporta Ray Tracing. Oricât de mică ar fi, nu ar trebui să încetinească apariția următoarei generații de jocuri.

În plus, ambele modele ar putea integra nativ Google Assistant (sau chiar alte asistenți vocali) pentru a controla consola prin voce.

Ce conexiuni va avea noua consola?

În acest moment, știm aproape toate conexiunile de la bordul Xbox Series X. Iată lista:

o priză audio optică

un port HDMI afară

două porturi USB-A (3.2)

un port Ethernet

un port de alimentare

Pe partea din față este player-ul Blu-Ray, butonul de ejecție și un alt port USB-A, ceea ce face trei în total. Există, de asemenea, logo-ul Xbox, care ar putea fi folosit ca un buton de alimentare. Ca un memento, Microsoft a ales să ignore USB Type-C. Există, de asemenea, vorba de un port care poate adăuga memorie ultra-rapid folosind CFExpress.

Xbox Series X: de 4 ori mai puternic decât Xbox One X… și mai puternic decât PS5?

Microsoft spune ca Xbox Series X va viza 4K-60 fps de performanță pentru marea majoritate a jocurilor compatibile. Consola va oferi, de asemenea, suficientă putere pentru a ajunge teoretic la 120 de cadre pe secundă, dar, de asemenea si pentru a oferi imagini 8K. poate ca doar in 30 FPS. Procesorul AMD al consolei este de 4 ori mai puternic decât al lui Xbox One X, iar GPU-ul său Navi este de două ori mai puternic decât consola anterioară, oferind până la 12 TFLOPS de putere. Iată de tehnologiile și noile caracteristici de care va beneficia consola:

Rată variabilă refresh (VRR): va optimiza în mod constant frecvența de reîmprospătare a imaginilor în mișcare pentru a îmbunătăți claritatea lor

Umbrire cu rată variabilă (VRS): Permite dezvoltatorilor să utilizeze mai inteligent puterea GPU-ului prin reducerea umbririi în zonele de imagine în care nu va afecta calitatea vizuală

Ray tracing: pentru o mai bună redare a efectelor de lumină

Mod latență automată redusă (ALLM) și Intrare latență dinamică (DLI): două caracteristici care minimizează latența pentru a îmbunătăți viteza de afișare.

Consola va fi optimizata pentru a favoriza numărul de cadre pe secundă pe redarea imaginii 8K. În cele din urmă, Microsoft anunță sosirea Quick CV, o caracteristică pentru a reporni un joc care a fost întrerupt. Și acest lucru chiar și după o repornire a consolei.

Unii dezvoltatori susțin deja că Xbox Series X este mai puternic și permite mai mult decât concurentul său PS5. Acestea includ CEO-ul Valve, sau șeful Image-Form, care spune că a ales să lanseze Gunk exclusiv pe Seria X, din cauza puterii sale mult superioare consolei Sony.

Seful devizieri Xbox, Phil Spencer a garantat că Xbox Series X va fi la fel de stabil ca Xbox One X. După testarea consola pentru mai multe zile, managerul, prin urmare, susține că nivelul de sunet este consola este destul de scăzut, o ispravă datorită designului mașinii și integrarea ventilatorului mai mare.

Controler wireless Xbox: un controler nou

Xbox Series X va fi însoțit de un nou controler. Văzut de departe, ar fi ușor confundat cu controlerul curent, dar există mici diferențe. Dimensiunea și forma sa au fost rafinate pentru a se potrivi cu o gamă și mai largă de jucători. Există un buton nou dedicat partajării conținutului (capturi, video) pe care doriți să îl trimiteți prietenilor.

În cele din urmă, crucea direcțională a fost, de asemenea, modificata și este inspirat de cea a Xbox Elite Series 2 controler wireless. În cele din urmă, acest controler este compatibil cu Xbox One, dar și cu Windows 10 pentru jocuri PC. Rețineți că, dacă doriți să continuați să utilizați controlerul One, acest lucru va fi posibil, deoarece toate accesoriile din această consolă vor fi compatibile cu seria X.

Cate Xbox-uri vor mai fi lansate in generatia urmatoare?

La început, mai multe scurgeri ne-a spus că Microsoft a planificat Xbox Series X in doua variante in generatia urmatoare, în același timp, cu numele de cod Lockhart (Xbox Series S) pentru entry-level și Anaconda (Xbox Series X) pentru high-end. Ca și în cazul generației actuale, One S și One X au fost lansate în același timp. Proiectul general a fost numit Scarlett.

După mai multe scurgeri care a sugerat că Microsoft s-ar limita la lansarea a doar o singură consolă, un brevet depus de producător sugerează că un Xbox Series X, ar fi în curs de pregătire pentru a concura cu PS5.

Noi am vorbit in acest articol si despre Xbox Series S, insa nu se stie cu certitudine daca va fi lansat. Urmeaza sa vedem pe viitor acest lucru.

Pe partea de design, consola ar putea arata ca un Xbox Series X tăiate în jumătate ca în redarea de mai sus. În plus, o fotografie furată a unui controler alb întărește ideea că seria X va fi vândută în negru și seria S în alb cel puțin la lansare.

Care vor fi jocurile video și exclusivitatile de pe această consolă?

Pe 7 mai 2020, Microsoft a prezentat oficial o primă listă de 12 jocuri ale editorilor terți care vor fi lansate pe Xbox Series X. Multe au fost deja cunoscute pe PC în timp ce unele sunt nepublicate. Pe 23 iulie, Microsoft a organizat o nouă conferință, de data aceasta dezvăluind jocurile propriilor studiouri. Am reușit să descoperim Fable, Everwild sau Halo Infinite. Acesta din urmă ar fi trebuit să fie unul dintre vârfurile de lance ale lansării, dar a fost în cele din urmă amanat pentru 2021.

Alți editori au confirmat, de asemenea, că jocurile lor vor fi lansate pe consola Microsoft. Acesta este cazul CD Projekt care asigură că Cyberpunk lui 2077 va fi, desigur, pe Seria X. Pe partea DEA, editorul american a indicat căFIFA 2021 va beneficia de îmbunătățiri pe Xbox Series X și PS5. Simularea de fotbal va fi prezentă la lansarea consolei.

Știm, de asemenea, că Resident Evil 8 Village este programat pentru Xbox Series X. Titlul horror al capcom-ului va profita de puterea Xbox Series X pentru a evita timpul de încărcare. Dezvoltatorii japonezi le-au spus jucătorilor să se aștepte la “cel mai întunecat și mai violent episod din saga”.

Care va fi prețul jocurilor Xbox Series X?

După zvonurile inițiale care a vorbit despre un preț de jocuri în creștere în jur de 75 de euro, primele listări arata mai degrabă un preț de 70 de euro pentru ediții speciale, cu unele excepții, ar fi NBA 2K21, care de fapt ajunge la 75 de euro. Dar mai multe listări la 59 dolari pe versiunea americană a Amazon sugerează totuși prețurile de ansamblu mai normale, dar acest lucru rămâne de confirmat.

Cum va arata interfata Xbox Series X?

Microsoft a introdus noua interfață a Xbox Series X. Mai clară, mai lină și mai rapidă, preia sistemul de plăci îmbunătățindu-l foarte mult pentru a face navigarea mai ușoară. Aici, acesta va fi aspectul comunității, care va fi evidențiată, inclusiv o filă foarte completă pentru a găsi prieteni si pentru a vorbi cu acestia.

Compatibilitate Xbox Series X cu jocurile Xbox One, 360 și Original Xbox

Acestea sunt, de asemenea, informații oficiale, Xbox Series X va fi retrocompatibil cu mii de jocuri de la console Xbox anterioare. Microsoft promite astfel cel mai mare catalog de lansare din istorie. Acesta va fi posibil pentru a scoate consolele sale vechi de joc din uz, dar, de asemenea, pentru a recupera cele cumpărate direct online. Tot progresul, copiile de rezervă și datele de profil salvate în cloud pot fi regăsite pe noua consola.

Microsoft a anunțat că jocurile sale vechi vor fi îmbunătățite pentru a se potrivi standardelor moderne. Timpii de încărcare vor fi mai rapizi și vor beneficia de SSD-ul consolei. La revedere de la barele lungi de încărcare care durează mai mult de un minut pentru a umple! Tehnologia HDR este, de asemenea, gestionate nativ, care permite această tehnologie să fie adusa la jocurile vechi, care va vedea rata lor de contrast mult îmbunătățită, care va ajuta să le facă mai bine colorate.

Jocurile vechi vor fi redimensionate în 4K, permițându-vă să profitați la maximum de ele pe televizoarele de astăzi. Nu în ultimul rând, Microsoft pretinde că poate dubla numărul de cadre pe secundă pe o selecție de titluri refăcute. Astfel, jocurile la 30 de cadre pe secundă vor crește la 60, iar cele de la 60 de cadre pe secundă vor crește la 120 i/s dacă aveți ecranul compatibil.

În plus, Microsoft va oferi un sistem numit Smart Delivery pentru jocurile care vor apărea atât pe One, cât și pe Seria X. Scopul este de a face tranziția complet nedureroasă între cele două generații. Acest sistem vă va permite să cumparati un joc pe consola curentă și nu platiti pentru versiunea Seria X.

EA nu va trece prin acest sistem, dar promite o tranziție similară pentru jocurile sale, chiar dacă termenii exacti nu sunt cunoscuti.

Ultimul punct major: Xbox Series X nu va avea cu adevărat exclusivitate. Spencer a confirmat că toate jocurile seria X vor fi, de asemenea, lansat pe One (care va avea grafica mai subtire pe această platformă).