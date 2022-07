Xbox Series X poate rula Windows 98

Impatimitii jocurilor video care detin o consola Xbox Series X au de acum la dispozitie o noua modalitate de distractie. Canalul de YouTube Digital Foundry a demonstrat recent emularea sistemului de operare Windows 98 cu ajutorul consolei de jocuri Series X de la Microsoft. Daca va intrebati care ar putea fi motivul din spatele acestei idei, nu am gresi sa presupunem ca il reprezinta jocurile video retro disponibile pe vechiul sistem de operare Windows.

Se pare ca ideea a fost pusa in practica folosind un program software numit RetroArch, un plugin pentru acesta numit DOSBox Pure si, nu in ultimul rand, o copie de Windows 98. RollerCoaster Tycoon, Turok si Command & Conquer: Tiberian Sun sunt cateva dintre titlurile pe care le puteti rula in acest mod folosindu-va de un Xbox Series X. Bineinteles, daca va simtiti nostalgic, chiar si Paint sau Microsoft Word 97 pot fi rulate fara mari probleme.

Totusi, trebuie sa stiti ca acesta nu e un experiment care sa fie pus in practica de un utilizator obisnuit. Tot procesul necesita ceva bataie de cap, motiv pentru care cei care vor cu nerabdare sa incerce jocurile pentru Windows 98 ar trebui sa foloseasca un PC obisnuit.