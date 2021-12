Dacă există cineva care nu-și face griji cu privire la vanzari, acesta este Nintendo. Într-o lume în care vorbim doar de lipsuri de componente, vânzări dificile din lipsă de materiale, Switch-ul continuă să pastreze cifrele de vânzări.

Conform ultimelor estimări de la VGChartz, consola hibridă mică a vândut 1.614.507 de unități în ultima săptămână din noiembrie. Între diferitele versiuni de Switch, Switch Lite și Switch OLED, producătorul japonez acumulează 97,12 milioane de unități din ultima generație de console de la lansarea sa în 2017. Cu toate acestea, peste un an, acestea sunt cifre în scădere cu 3,9% ( -66.234 console).

Xbox Series X rezista bine crizei

În spate, competiția sosită cu abia un an în urmă este departe, dar își mareste, an de an, ritmul. Cu un mic eveniment pentru a încheia luna noiembrie: pentru prima dată de la aterizarea lor, Xbox Series X | S s-a descurcat mai bine decât PlayStation 5.

Pentru săptămâna 21-27 noiembrie, cele mai recente console Microsoft au vândut 862.857 de unități față de 801.603 pentru PS5 și PS5 Digital Edition. Dovadă a unei sosiri de noi stocuri peste tot, cei doi rivali au înregistrat un salt impresionant. Au vândut săptămâna trecută, respectiv cu peste 536.000 și 373.000 de unități mai mult decât săptămâna precedentă (+ 850.000 pentru Nintendo Switch). Perspectiva ca Halo Infinite să sosească pe 8 noiembrie ar fi putut să-i fi făcut pe jucători să-și dorească achizitioneze un Xbox Series X | S.

PS5 rămâne totuși în fruntea vânzărilor cumulate, cu 15,75 milioane de console vândute, estimate față de 10,09 milioane pentru Xbox.

Vânzări estimate la nivel mondial (număr de console vândute de la lansare):

Switch – 1 614 507 (97 116 312)

Xbox Series X | S – 862.857 (10.088.987)

PlayStation 5 – 801.603 (15.748.002)

PlayStation 4 – 27.559 (116.703.545)

Xbox One – 13.920 (50.492.597)

3DS – 348 (75 943 009)

Vânzări estimate America (Statele Unite ale Americii, Canada, America Latină):

Switch – 917.179

Xbox Series X | S – 645.486

PlayStation 5 – 461.492

PlayStation 4 – 13.997

Xbox One – 11.546

Vânzări estimate în Europa:

Switch – 455.122

PlayStation 5 – 263.882

Xbox Series X | S – 179.437

PlayStation 4 – 12.277

Xbox One – 2.131

Vânzări estimate în Asia (Japonia, Asia continentală, Orientul Mijlociu):

Switch – 189.707

PlayStation 5 – 47.417

Xbox Series X | S – 11.761

PlayStation 4 – 804

3DS – 348 (numai Japonia)

Xbox One – 159

Vânzări estimate Oceania (Australia și Noua Zeelandă):

Switch – 52.499

PlayStation 5 – 28.812

Xbox Series X | S – 26.173

PlayStation 4 – 481

Xbox One – 84

Cifrele VGChartz din 27 noiembrie