Xiaomi va lansa la sfârșitul anului noile sale Xiaomi 12, 12 Pro și 12 Ultra, primele smartphone-uri care vor fi echipate cu noul cip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Această generație promite îmbunătățiri mari față de anul precedent, iată la ce să vă așteptați.

Ca și anul trecut, Xiaomi plănuiește să lanseze trei smartphone-uri echipate cu următorul cip Snapdragon 8 Gen 1. Cu Xiaomi 12, 12 Pro și 12 Ultra, producătorul chinez ar trebui să-și zguduie din nou concurenții din segmentul premium.

Data de lansare

Producătorul chinez ar trebui să-și dezvăluie noul Xiaomi 12 în decembrie 2021. Xiaomi și-a lansat telefoanele din gama Mi 11 pe 28 decembrie 2020, imediat după prezentarea lui Snapdragon 888 de către Qualcomm. Anul acesta, Xiaomi ar trebui să fie înaintea programului său obișnuit, deoarece producătorul a confirmat că va fi primul care va prezenta un dispozitiv care funcționează cu SoC Snapdragon 8 Gen 1 pe care Qualcomm l-a prezentat pe 1 decembrie. Prin urmare, Xiaomi 12 ar putea fi dezvăluit până la jumătatea lunii decembrie.

Xiaomi 12 Pro ar trebui să sosească în același timp, dar va dura puțin mai mult pentru a vedea sosirea lui Xiaomi 12 Ultra, așa cum a făcut anul trecut. Va trebui probabil să așteptăm până în primul trimestru al anului 2022 pentru a vedea sosirea celei mai high-end versiuni. În Romania, toate modelele vor trebui să aștepte până în 2022 .

Xiaomi 12 Pret

Momentan, nu avem informații cu privire la prețul lui Xiaomi 12, dar ne imaginăm că nu va fi foarte diferit de generația anterioară. Ca o reamintire, iată prețurile la care Xiaomi și-a comercializat Mi 11 în China.

Pret in China

Xiaomi Mi 11: de la 3999 de yuani (539 de euro)

Xiaomi Mi 11 Pro: de la 4999 de yuani (674 de euro)

Xiaomi Mi 11 Ultra: de la 5.999 de yuani (809 euro)

Cum va arata Xiaomi 12?

Xiaomi 12 ar trebui să fie destul de diferit de Xiaomi Mi 11. Ar trebui să găsim din nou un design din sticlă protejat de Gorilla Glass Victus pe ambele părți și poate un spate ceramic pe versiunea mai scumpă, Xiaomi 12 Ultra.

Smartphone-ul a fost deja văzut intr-un metrou din Shenzhen la sfârșitul lunii octombrie. Era evident protejat de o carcasă specială care îi camuflează designul, dar se pare că Xiaomi a decis să mute camera selfie in centrul ecranului, mai degrabă decât să-l lase în colțul din stânga sus, ca pe Mi 11. Prin urmare, Xiaomi 12 va nu ai dreptul la o cameră sub ecran , spre deosebire de Xiaomi MIX 4 . Singurii care au dreptul la camere sub ecran vor fi MIX 5 și MIX 5 Pro pentru 2022.

Se pare că o fotografie furată a spatelui smartphone-ului a fost dezvăluită pe Weibo. Acest lucru dezvăluie că Xiaomi 12 nu va folosi același modul foto ca Xiaomi Mi 11. Într-adevăr, următorul smartphone high-end de la producătorul chinez va folosi anul acesta un modul foto cu un design dreptunghiular mai clasic, care găzduiește trei senzori.

Mai mult, fotografiile furate ale huselor destinate producției confirmă faptul că producătorul a ales să adopte un design diferit pentru fiecare model. În ceea ce privește Xiaomi 12 Ultra în special, acesta va fi echipat cu o varietate de senzori într-un modul circular. În cele din urmă, conform informațiilor de la Digital Chat Station leaker, vor exista și difuzoare simetrice în partea de sus și de jos a lui Xiaomi 12, așa cum a fost cazul pentru Xiaomi Mi 10 și Mi 11. Acest lucru va permite smartphone-urilor să „furnizeze „real”. ” sunet stereo. Cu toate acestea, nu se știe dacă vor fi iar ajustate de inginerii de la Harman Kardon.

Display

Anul acesta, Xiaomi se va alinia în sfârșit cu concurenții săi utilizând tehnologia LTPO (tranzistor cu film subțire de oxid policristalin de temperatură joasă) pe telefoanele sale de vârf. Ca o amintire, această tehnologie economisește energia bateriei adaptând dinamic frecvența ecranului de la 10 Hz la 120 Hz, în funcție de conținutul afișat. Ar permite un câștig de autonomie de aproximativ 15%.

Potrivit informațiilor de la Gizmochia, Xiaomi 12 ar putea revizui dimensiunea ecranului în jos față de generația anterioară, deoarece smartphone-ul s-ar mulțumi cu un ecran de 6,67 inci. Putem vedea mai sus și comparația dintre un Xiaomi Mi 11 și ecranul de protecție al unui Xiaomi 12. Xiaomi 12 Pro și 12 Ultra ar trebui să folosească în continuare un ecran curbat QHD + de 6,81 inch , dar de data aceasta vor beneficia de E5 sau Tehnologia E6 OLED de la Samsung, care este și mai eficientă din punct de vedere energetic.

Performanta

Xiaomi 12 va fi primul smartphone care va folosi noul cip Snapdragon 8 Gen 1 pe care Qualcomm l-a prezentat la începutul lunii decembrie la Snapdragon Tech Summit din Hawaii. Cipul răspunde la numărul de model SM8450 și la numele de cod „Waipo”. Este primul cip care este gravat în 4 nm și Samsung este cel care se ocupă de producție.

Din punct de vedere al performanței, știm în special că Snapdragon 8 Gen 1 pune accent pe inteligența artificială și folosește noua arhitectură ARM V9, care promite cu până la 30% mai multe performanțe în comparație cu Snapdragon 888. CPU-ul folosește un total de 8 nuclee, inclusiv 1 nucleu Cortex-X2 de înaltă performanță la 3,0 GHz, trei nuclee Cortex-A710 la 2,50 GHz, precum și 4 nuclee Cortex-A510 eficiente din punct de vedere energetic la 1,79 GHz. Toate sunt mult mai eficiente energetic decât generația anterioară, așa că ar trebui să avem dreptul la un câștig real în autonomie. Pe partea GPU, Snapdragon 8 Gen 1 folosește un Adreno 730, care oferă un câștig semnificativ de performanță de aproximativ 30% în comparație cu Adreno 660 al lui Snapdragon 888.

Conexiunea 5G este, de asemenea, mai rapidă ca niciodată datorită noului Snapdragon X65, primul modem care atinge 10 Gbit/s . Acceptă toate tipurile de rețele 5G actuale și viitoare: 5G StandAlone (SA) și Non-StandAlone (NSA), unde milimetrice mmWave și frecvențe clasice Sub-6GHz.

În cele din urmă, știm că procesorul ar trebui să fie asociat cu un minim de 8 GB de RAM LPDDR5 pe Xiaomi 12 cu cel puțin 128 GB de stocare . La rândul său, Xiaomi 12 Ultra ar trebui să beneficieze de 12 GB de RAM, ba chiar ar putea avea o versiune cu 16 GB de RAM.

Baterie

Pe partea de baterie, Xiaomi 12 este de așteptat să folosească o baterie de cel puțin 5000mAh, așa cum este cazul lui Xiaomi 11T Pro. Autonomia ar trebui să crească, mai ales datorită îmbunătățirilor aduse ecranului și procesorului.

Bateria va fi compatibila cu 67 W încărcarea prin cablu de pe Xiaomi 12, în timp ce Xiaomi 12 și 12 Pro Ultra vor beneficia de 120 W încărcare rapidă. Încărcarea wireless va fi, de asemenea, parte a jocului, cu o putere de cel puțin 50 W pe Xiaomi 12 și de cel puțin 67 W pe modelele Pro și Ultra. Smartphone-urile vor oferi, de asemenea, încărcare wireless inversă pentru a vă încărca accesoriile, iar aceasta ar trebui să fie limitată la 10 W.

Camera

Xiaomi 12 va fi echipat cu un senzor principal de 50 MP. Potrivit Digital Chat Station, ar fi o nouă generație de senzor Sony IMX7XX. Cu toate acestea, smartphone-ul încă nu va oferi un teleobiectiv, spre deosebire de majoritatea concurenței sale. Într-adevăr, Xiaomi ar trebui să păstreze senzorul macro al lui Xiaomi 11. De asemenea, știm că Xiaomi a semnat un parteneriat cu Leica pentru partea foto a smartphone-urilor sale.

Xiaomi 12 UItra ar trebui să mizeze mai degrabă pe senzori uriași decât pe cursa pentru megapixeli, ceea ce va încânta utilizatorii care fac multe fotografii de noapte. Ar trebui să găsim trei camere de 50 MP fiecare în spate, inclusiv un senzor principal GN2 deja prezent pe Xiaomi 11 Ultra, un unghi ultra-larg GN5 și un periscop GN5 care permite un zoom optic 5X . Configurația foto ar fi așadar diferită de Xiaomi MIX 5 și MIX 5 Pro, care vor ajunge în martie 2022.

Acest articol va fi actualizat constant o data cu aparitia noilor informatii despre Xiaomi 12, de asemenea, ne asteptam sa testam acest telefon o data ce va ajunge pe teritoriul Romaniei.