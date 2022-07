Xiaomi 12S Ultra lansat oficial: Iată specificaţiile şi preţul

A fost lansat Xiaomi 12S Ultra, foarte așteptatul flagship premium al mărcii Xiaomi. Xiaomi 12S Ultra, care este cel mai bun din punct de vedere al performanței, cucerește și lumea Android în domeniul fotografiei.

Specificatii Xiaomi 12S Ultra

Ecran E5 Super AMOLED de 6,73 inchi

Chipset Snapdragon 8+ Gen 1

RAM LPDDR5

Stocare UFS 3.1

Senzor Sony IMX989 OIS de 1 inch

Cameră frontală de 32 MP

Baterie de 4860 mAh

67 W cu fir, 50 W încărcare fără fir

Xiaomi 12S Ultra pret

Xiaomi 12S Ultra 8GB/256GB 895 USD Xiaomi 12S Ultra 12GB/256GB 969 USD Xiaomi 12S Ultra 12GB/512GB 1044 USD

Putem spune că flagship-ul Xiaomi 12S Ultra, care este candidatul pentru a fi cel mai bun telefon din lumea Android, este si un dispozitiv plin pe toate aspectele. Designul ecranului curbat este completat de un suport gigant pentru cameră pe spate. Măsoară 163,2 x 75 x 9,1 mm și cântărește 225gr. Corpul este rezistent la apă până la 1,5 metri cu IP68.

Ecran

Ecranul Samsung E5 Super AMOLED de 3.200 x 1.440 pixeli, care arată culorile mult mai viu, crește și eficiența energetică cu producția de LTPO2. În timp ce ecranul este protejat de Gorilla Glass Victus, caracteristica AdaptiveSync Pro poate regla dinamic rata de reîmprospătare între 1-120Hz.

Camera

Senzorul Sony IMX989, care se numește type 1 inch și oferă o dimensiune apropiată de 1 inch, este folosit pentru prima dată în acest dispozitiv. Cei 4 pixeli se combină pentru a produce imagini de 12,5 MP și ating o dimensiune de 3,2 microni.

Senzorul periscop 5x cu rezoluție de 48MP este, de asemenea, compatibil cu OIS. Senzorul ultra-larg cu rezoluție de 48 MP poate focaliza mai rapid cu Dual-Pixel. Un senzor 3D ToF este utilizat pentru adâncime. Pentru prima dată în industrie, înregistrarea Dolby Vision HDR este disponibilă și pe un dispozitiv de la Xiaomi. Videoclipurile h.265 pe 10 biți sunt înregistrate în format HLG și optimizate pentru 4K sau Full HD. Înregistrările 30fps-60fps la rezoluție 4K folosesc 80Mbps, înregistrările la 60fps la rezoluție Full HD 55Mbps, înregistrările 30fps folosesc lățime de bandă de 35Mbps.

Semnătura Leica

Dacă întrebați unde intervine Leica, lentila cu 8 straturi din fața senzorului principal previne strălucirea și distorsiunea. Pe lângă acoperirile de margine a lentilelor și materialul copolimer de olefină, este utilizat și un filtru infraroșu. Broderia Summicron este vizibilă în jurul suportului camerei.

În ceea ce privește software-ul, modul Leica Authentic Look adaugă profunzime fotografiilor, concentrându-se pe mai natural și mai plin de viață. Modul Leica Vibrant Look se concentrează pe vitalitate. În plus, Leica a adăugat diferite filtre.

Baterie

Există, de asemenea, inovații remarcabile pe partea bateriei. Cipul Xiaomi Surge P1 prelungește durata de viață a bateriei, protejând-o în același timp de încărcările inutile. Xiaomi Surge G1, pe de altă parte, își mărește durabilitatea prin gestionarea utilizării bateriei. Pe de altă parte, mecanismul inovator de răcire cu lichid 3D crește eficiența, în timp ce difuzoarele stereo de la Harman Kardon pot oferi sunet pe 24 de biți/192 kHz.

