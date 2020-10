Xiaomi a lansat seria Mi 10T in Romania alaturi de alte gadgeturi

Seria Mi 10T (Mi 10T, Mi 10T Pro si Mi 10T Lite) a fost in sfarsit anuntat si in Romania iar smartphone-urile pot fi achizitionate in momentul de fata de pe magazinele eMAG, Altex, evoMag si multe magazine de acest profil, totusi deocamdanta livrarea va incepe in cateva zile.

Stim despre Mi 10T Lite ca ar putea fii urmatorul best seller de la Xiaomi, telefoanele din anii trecuti au fost de asemenea foarte apreciate de catre utilizatori. Xiaomi a mai lansat si purificator de aer doua routere printre care unul cu Wifi 6 si un smart watch, despre care vom vorbim astazi dar si in urmatoarele articole.

Seria Mi 10T lansata

Mi 10T Lite

Va fi disponibil in Romania la pretul de 1.399 lei pentru varianta 6GB+64GB si 1.599 lei pentru varianta de 6GB+128GB. Potrivit informatiilor disponibile in momentul de fata, telefon va fi disponibil in 3 variante de culori Atlantic Blue, Pearl Grey și Rose Gold Beach.

Surpriza cea mare este prezenta unui chipset cu 5G pe Mi 10T Lite, deci practic acest telefon este compatibil cu cea mai noua tehnologie de telecomunicatii, totusi in Romania nu avem acoperire pentru a beneficia la maxim.

Procesorul telefonului este un Qualcomm Snapdragon 750G. camera principala este de 64 MP, iar cea mai mare surpriza este prezenta unui display Adaptive Sync de 120Hz, deci vom avea o experienta fluida, nu am testat inca telefonul insa bateria se estimeaza ca va tine o zi intreaga, fiind de 4820mAh (typ) si încarcarea rapida de 33W.

Mi 10T Pro

Fiind flagship-ul seriei, acesta poate fi gasit incepand la pretul de 2.499 lei in varianta cu 8GB+128GB si la 2.699 lei in varianta 8GB+256GB, telefonul va putea fi cumparat in 3 variante de culori: Cosmic Black, Lunar Silver și Aurora Blue.

Procesorul telefonului este un Qualcomm Snapdragon 865 ce ne va ajuta sa avem o experienta placuta in jocuri, de asemenea avem toate surprizele placute primite la 10T Lite, plus un ecran AdaptiveSync TrueColor de 144Hz si o baterie de 5000 mAh. Camera princiapal este formata din 3 senzori: 108 mpx (OIS) + 13 mpx (ultra-wide) + 5 mpx macro).

Mi 10T

Spre deosebire de celelalte terminale despre care am vorbit mai sus, telefonul standard din serie vine doar in doua variante de culori, Cosmic Black si Lunar Silver, telefonul este potrivit pentru gaming, conform Xiaomi, acesta vine echipat cu acelasi ecran si processor ca la Mi 10T Pro, noul smartphone totusi nu va beneficia de aceiasi camera, camera fiind una similara ca la Mi 10T Lite, dar cu mici imbunatatiri. Il putem gasi in magazinele din Romania cu preturi incepand de la 2.099 lei pentru varianta 6GB+128G, respectiv 2.199 lei pentru varianta 8GB+128GB.

De retinut! Daca achizitionati telefoanele Mi 10T si Mi 10T Pro pana in data de 21 ianuarie 2021, online cat si offline din magazinele autorizate, veti avea o prima reparatie a ecranului gratuit in service-ul oficial Xioami.

Toate aceste telefoane vor putea fi gasite in magazinele eMAG, Flanco, Altex, Media Galaxy, PCGarage, evoMAG, Cel.ro și în Mi Store, vedeti informatii actualizate frecvent in tabelele de preturi.

Alte gadgeturi

Mi Watch

Acesta este primul model de smartwatch Xiaomi de pe piata, este destinat persoanelor active si aduce o noutate in seria de produse wearables. Avem un ecran Amoled de 1.39 inch. Ceasul ne va oferi posibilitatea de a seta 117 de exercitii, este chipat cu 6 senzori diferiti printre care si un GPS, care ne va ajuta la contorizarea pasilor, senzor pentru bataile inimii si senzorul de oxigen in sange. Smartwatch-ul este prezentat ca unul rezistent si a carui autonomie va tine in jur de 16 zile. Puteti achizitiona Mi Watch la 99 de euro in Romania.

Mi Air Purifier Pro H

Mi Air Purifier Pro H este un purificator de aer ce va putea fi achizitionat la pretul de 1399 lei, Purificatorul de aer este echipat cu un filtru HEPA ce poate elimina pana la 99.99% din bacteriile din aer de 0.1 microni, inclusiv praful, fumul, părul, sporii de mucegai, germenii și virușii, potrivit comunicatului de presa. Mai multe informatii despre acest podus veti putea gasi in pagina aceasta.

Mi AIoT Router AX3600 si Mi AIoT Router AC2350

Speculez ca pentru gadgeturi trebuie sa mai asteptam, telefoanele vor fi livrate mai rapid, router-urile prezentate in comunicatul de presa sunt Mi AIoT Router AX3600 si Mi AIoT Router AC2350, primul poate fi gasit la pretul de 599 lei al doilea la 249 de lei.