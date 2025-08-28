Xiaomi anunță HyperOS 3.0 cu Android 16: beta începe în China, cu listă de telefoane și noutăți vizibile

Xiaomi oficializează HyperOS 3.0, construit pe Android 16, cu un program de beta destinat inițial pieței din China. Versiunea stabilă este așteptată în trimestrul IV, iar compania a publicat deja lista dispozitivelor eligibile pentru testare. Important: funcțiile și calendarul pot diferi pe piețele globale.

Anunțul marchează o actualizare mai degrabă de finețe decât o revoluție. Interfața primește icoane noi, o bară de stare refăcută și o grilă de ecran de pornire ajustabilă. Pe lângă acestea, Xiaomi promite îmbunătățiri de AI și optimizări „sub capotă” pentru un răspuns mai rapid în utilizarea de zi cu zi. Poate cea mai vizibilă schimbare este „Super Island”, un element vădit inspirat din Dynamic Island de pe iOS, care afișează informații contextuale despre activități în timp real, programări, rezervări sau controale media. Diferența față de implementarea Apple este că Super Island rămâne activă în panoul de notificări, ceea ce poate oferi acces mai constant la informațiile importante.

Ce aduce HyperOS 3.0

Dincolo de look, Xiaomi a arătat și o aplicație de telefonie redesenată. Aici e bine de știut că ROM-ul chinezesc folosește aplicația nativă Phone a companiei, în timp ce versiunile Global și Europeană utilizează aplicația Phone de la Google. Așadar, schimbările de dialer s-ar putea să nu apară la noi în aceeași formă.

Un alt punct interesant: posibilitatea de a conecta telefoanele Xiaomi cu iPhone, iPad și Mac pentru transfer de date fără bătăi de cap. E o direcție deja văzută la Oppo și OnePlus și confirmă trendul în care producătorii Android încearcă să reducă granițele dintre ecosisteme. Pentru utilizatorul din România, asta înseamnă mai puține compromisuri dacă lucrează cu device-uri mixte acasă sau la birou.

Privind imaginea de ansamblu, HyperOS 3.0 pare să fie despre coerență și viteză, nu despre a schimba regulile jocului. Super Island e o funcție „de suprafață”, dar utilă, în timp ce optimizările de AI și performanță pot conta mai mult pe termen lung. Comparativ cu abordări similare de la alți producători, Xiaomi pare să mizeze pe o formă de „polish” atent, cu detalii vizuale apropiate de iOS, dar păstrând specificul Android.

Calendarul beta (China)

Xiaomi a anunțat etapele de lansare pentru programul beta HyperOS 3.0 în China. Datele de mai jos pot fi diferite pentru Global/Europa.

29 august

Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Extreme Edition, Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, Xiaomi Pad 7 Pro, modelele POCO F7

17 septembrie

Xiaomi MIX Flip 2, Redmi K80, Xiaomi Pad 7 Ultra, Xiaomi Pad 7, Redmi K Pad, seriile Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025, seriile Xiaomi TB S Pro Mini LED

30 septembrie

Xiaomi MIX Fold 4, Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 14 Ultra/ediția Titanium, Xiaomi 14 Pro/ediția Titanium, Xiaomi 14, Redmi K70 Pro, Redmi K70 Extreme Edition, Redmi K70, Redmi K70E, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Pentru publicul din România, mesajul cheie este răbdarea informată: funcțiile pot veni etapizat și nu toate vor fi identice cu cele din China, mai ales acolo unde intervin diferențele dintre aplicațiile sistem. Dacă Xiaomi respectă fereastra anunțată, finalul de an ar trebui să aducă HyperOS 3.0 stabil pe primele modele eligibile, iar accentul pus pe coerență, integrare cross-device și optimizări discrete ar putea conta mai mult decât schimbările cosmetice.