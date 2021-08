Xiaomi anunță Mi Mix 4 cu Snapdragon 888+ și cameră sub ecran

Xiaomi a anunțat marți (10) noul smartphone de vârf al mărcii, Mi Mix 4. După o serie de scurgeri care au implicat telefonul mobil în ultimele luni, în cele din urmă i s-au confirmat specificațiile. Chiar înainte de a fi anunțat oficial, pagina de rezervări a modelului a înregistrat peste 400.000 de comenzi pentru dispozitiv.

Specificații

Echipat cu puternicul Snapdragon 888+, modelul actual al Qualcomm, telefonul are 12 GB RAM și până la 1 TB stocare internă. Bateria de 4.500 mAh se încarcă rapid 120W.

Ecranul AMOLED de 6,7 inci are rezoluție Full HD +, rată de reîmprospătare de 120 Hz și tehnologie Corning Gorilla Glass Victus. Este demn de remarcat faptul că telefonul mobil este primul care are un senzor sub ecran, luând astfel crestătura dispozitivului. În plus, telefonul are difuzoare stereo duale de la Harman Kardon și suport audio pentru Hi-Res.

În ceea ce privește camerele, setul vine cu obiectiv principal de 108 MP, ultra larg de 13 MP, macro de 8 MP și obiectiv frontal de 20 MP.

Prețuri

Mi Mix 4 va fi vândut în patru versiuni, în negru, alb și gri:

8 GB + 128 GB = 4.999 yuani / 658 euro (curs google)

8 GB + 256 GB = 5.299 yuani / 697,57 euro

12 GB + 256 GB = 5.799 yuani / 763,39 euro

12 GB + 512 GB = 6.299 yuani / 829,21 euro