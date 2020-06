Vestea ca Visionox a gasit o modalitate de a “ascunde” camera frontala sub display, ne-a trimis imediat cu gandul la Xiaomi, iar acest lucru din cauza ca aceasta companie chinezeasca este principalul producator de ecrane OLED pentru Xiaomi.

Atat Oppo cat si Xiaomi au prezentat anul trecut prototipuri cu astfel de smartphone-uri ce aveau camera sub display, totusi au fost intampinate probleme cu afisarea aceasteia, sincronizare, performanta si multe altele, in cele din urma in 2020, pana la aceasta data, inca nu avem telefoane cu aceasta tehnologie, ce ar fi benefica, mai ales daca iti place un design cat mai simplu, curat si modern.

Noua tehnologie ar putea fi inclusa inca din acest an pe anumite telefoane, deoarece compania a oferit detalii despre aceasta tehnologie ca fiind gata de productia in masa.

Companiile de telefoane ce vor avea curajul sa riste integrarea acestei functii vor pune acest display pe modele mai putin cunoscute, in asa fel in cat sa nu riste deprecierea anumitor modele consacrate, totusi, pe viitor vom avea cu siguranta aceasta tehnologie pe mai toate telefoanele.