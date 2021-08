Potrivit informatiilor distribuite de catre Canalys, care se ocupa cu analize la nivel modial si este printre cea mai de incredere sursa de informatii, Xioami este pe primul loc in ceea ce priveste livrarea de smart band-uri la nivel global.

Xiaomi obtine astfel cota de 20% și o creștere la un an la altul de 3%, depășind Apple, sectorul de smart band-uri este unul foarte important, in momentul acesta (pana in data de 30 iunie 2021) 374.5 milioane de unități au fost vandute la nivel global, reprezentând o creștere de la un an la altul de 34.0%.

Dupa cum vedem in imaginea de mai sus, Xiaomi se claseaza pe primul loc, este urmat de catre Apple, apoi de Huawei, Fitbit si Samsung.