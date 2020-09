Un brevet recent ne permite sa descoperim un concept suprinzator de smartphone semnat Xiaomi, dotat cu mici urechi de iepure.

Pe piata smarthone-urilor, principalii constructori cauta in mod constant acea functionalitate care sa revolutioneze tehnologia. Senzor frontal de tip pop-up, senzor integrat intr-o perforatie, cititor de amprente digitale sub ecran, smartphone pliabil, smartphone cu ecran rotativ (ca si LG Wing)…acum, un brevet semnat Xiaomi dezvaluie un smartphone ipotetic ce ar urma sa fie lansat dotat cu…urechi de iepure.

In realitate, brevetul depus de Xiaomi ne permite sa descoperim un concept de smartphone mai degraba surprinzator,deoarece acesta din urma este dotat cu un sistem de senzori de tip pop-up. Insa, mai degraba decat sa faca sa iasa la suprafata un singur senzor, acest smartphone va scoate doi senzori la suprafata, un senzor principal si o cmera frontala. Ambii senzori sunt pozitionati in diagonala ceea ce confera aspectul de « urechi de iepure ». Un sistem care permite eliminarea oricarei forme de breton sau perforatie pe ecranul telefonului.

In rest, conceptul semnat Xiaomi este destul de simplu, cu un port de incarcare USB Type C in partea de jos precum si un flash LED in partea din spate. Evident, este vorba despre un simplu brevet, nu se stie daca se va concretiza sau nu pe viitor.