Xiaomi a lansat astăzi Mi Notebook 14 (IC), cel mai recent notebook din seria Mi Notebook 14. Acest model are specificatii similare cu cele standard ale lui Mi Notebook 14, însă vine în plus cu o camera web HD integrată de 720p, are ecran FullHD de 14 inch cu un raport ecran-corp de 81,2%, are un procesor Intel Core i5 de generatia a 10-a, 8GB de RAM si o versiune cu pana la 512GB spatiu de stocare SSD SATA, plus o placă video dedicată de 2GB NVIDIA MX250.

Notebook-ul dispune de un șasiu metalic unibody elegant, despre care compania spune că este rezistent la coroziune și abraziune. Tastatura sa este spațioasă dar nu iluminată. Notebook-ul are o baterie de 46W care oferă până la 10 ore de utilizare și o încărcare ultra rapidă de 65w care poate alimenta laptopul de la 0 la 50% în aproximativ 35 de minute.

Mi NoteBook 14 (IC) – Specificații

Ecran de 14 inch, format 16:9, FullHD cu unghi larg de vizualizare de 178°

Procesor Intel Core i5-10210U de 1,6 GHz (6 MB L3 Cache, până la 4,2 GHz) (Comet Lake), Intel UHD Graphics 620

Placă video dedicată cu 2 GB GDDR5 NVIDIA GeForce MX250

8GB DDR4 2666 MHz RAM

Versiune cu 256GB SSD sau 512GB SATA de stocare

Windows 10 Home Edition, cu 1 lună gratuită pentru Office 365

Cameră web HD încorporată

WiFi 802.11ac 2 × 2 (2,4 GHz și 5 GHz), Bluetooth 5.0, 2 porturi USB 3.1, 1 x USB 2.0, HDMI 1.4b, 1 x USB-C pentru date și încărcare

Dimensiuni: 323x228x17.95mm; Greutate: 1,5 kg

Intrare cască/microfon de 3,5 mm, 2 difuzoare stereo de 2W, sunet DTS

Baterie de 46W cu încărcare rapidă, rezistă până la 10 ore, adaptor de 65W care oferă încărcare rapidă

Mi NoteBook 14 (IC) cu 256GB de stocare poate fi cumpărat pentru 600 dolari iar versiunea cu 512GB pentru aproximativ 645 dolari.