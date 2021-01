În așteptarea Mi 11 deja anunțată în China, Xiaomi ne face să așteptăm cu Redmi 9T și Note 9T, două noi smartphone-uri accesibile. Bine stabilit în Romania, producătorul își continuă aventura concentrându-se pe o strategie dovedită: inundarea pieței cu produse care oferă o valoare imbatabilă la preturi mici.

Redmi Note 9T și Redmi 9T sunt comercializate de la 250 și respectiv 170 euro. Xiaomi crede cu tărie în aceste smartphone-uri: 5G va fi mai popular în 2021, astfel încât Redmi Note 9T îl va face accesibil tuturor.

Redmi Note 9T 5G

De la sosirea în Romania, Xiaomi a poziționat cel puțin unul dintre smartphone-urile sale printre referințe la mai puțin de 300 de euro. Pe hârtie, Redmi Note 9T are totul pentru a menține vie această tradiție.

Designul său, atât elegant, cât și original, se caracterizează prin integrarea unui modul foto circular (care amintește de OnePlus 7T).

Pe partea frontală, ecranul LCD Full HD + de 6,53 inci este certificat TÜV Rheinland (reduce lumina albastră) și este protejat de Corning Gorilla Glass 5. Xiaomi promite o luminozitate de 450 de niți și un raport de contrast de 1500: 1. Pentru o experiență multimedia și mai captivantă, Xiaomi însoțește acest ecran cu două difuzoare stereo.

Sub capotă, Redmi Note 9T conține un cip MediaTek Dimensity 800U gravat în 7 nm, o performanță promițătoare comparabilă cu cea a unui Snapdragon 855. Este însoțit de 4 GB RAM LPPDR4X și 64 sau 128 GB stocare. O baterie de 5000 mAh alimentează totul (Xiaomi promite 2 zile de utilizare) și se reîncarcă cu o putere maximă de 18 W (încărcător de 22,5 W furnizat in pachet).

Partea fotografică se bazează pe un senzor triplu compus dintr-un unghi larg (f / 1.79) cu senzor de 48 Mpx, un obiectiv macro cu senzor de 2 Mpx și un senzor de adâncime de 2 Mpx. În față, un senzor de 13 Mpx vă va imortaliza cele mai frumoase selfie-uri.

Redmi Note 9T va fi disponibil începând cu 15 ianuarie 2021 în Twilight Black și Aurora Violet .

Versiunea de 4/64 GB va fi disponibilă pe mi.com și în Mi Store la un preț de 249,90 euro . Pentru primele două zile de la lansare, Xiaomi oferă o reducere de 20 de euro la un preț final de 229,90 euro.

Redmi 9T

Mai accesibil, Redmi 9T are încă o fișă tehnică atractivă. Echipat cu un panou LCD FHD + de 6,53 inci (certificat TÜV Rheinland), totuși, acesta trebuie să fie mulțumit cu o sticlă de protecție Gorilla 3 de la Corning și o crestătură „picătură” ușor depășită.

La fel ca Redmi Note 9T, are o carcasă din policarbonat. Rețineți, de asemenea, că are două difuzoare stereo certificate Hi-Res .Niciun alt smartphone la acest preț nu are o astfel de certificare.

În cele din urmă, modulul foto pătrat poziționat în colțul din stânga sus marchează (din spate) principala diferență estetică cu Redmi Note 9T.

Majoritatea sacrificiilor Xiaomi se află sub capotă. Redmi 9M aduce de astfel un Snapdragon 662 cip gravat în 11 nm însoțit de 4 GB de RAM și 64 sau 128 GB de stocare (expandabil pana la 512 GB prin microSD). Alegerea acestui procesor limitează, prin urmare, conectivitatea la rețeaua 4G , ceea ce va influența fără îndoială echilibrul pentru unii consumatori.

Pentru a alimenta toată această mică lume, Xiaomi se bazează pe o baterie generoasă de 6000 mAh care promite o autonomie de peste două zile (în funcție de utilizare). La fel ca Redmi Note 9T, Redmi 9T vine cu un încărcător de 22,5 W, chiar dacă smartphone-ul acceptă o putere maximă de 18 W.

Deși mai accesibil, Redmi 9T are mai mulți senzori foto decât fratele său. În plus față de cei trei senzori ai lui Redmi Note 9T, Redmi 9T are un obiectiv ultraangular (f / 2.2) cu un câmp vizual de 120 ° și un senzor de 8 Mpx.

Redmi 9T va fi disponibil în februarie 2021 în culoarea Carbon Gray, Twilight Blue, Bright Orange și Ocean Green.

Vom reveni in curand cu mai multe informatii despre aceste smartphone-uri, vom vorbi despre preturi specificatii.