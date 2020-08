Xiaomi lanseaza un tricou inteligent la un pret de 30 de euro

Xiaomi lanseaza un tricou inteligent, disponibil la pretul de 30 de euro. Rezervat pentru moment pietei chinezesti, acest tricou 2.0 este dotat cu o electrocardiograma cu scopul de a masura ritmul cardiac al purtatorului.



Xiaomi continua sa isi diversifice produsele. Dupa ce a anuntat sosirea pe piata a unui e-book reader ieftin, capabil sa rivalizeze cu Kindle a lui Amazon, constructorul chinez lanseaza un tricou inteligent dedicat sportivilor. Incepand cu data de 5 august, utilizatorii interesati vor avea posibilitatea sa gaseasca Mija Sport ECG-T, pe platforma Xiaomi Mall. Cu aceasta ocazie, pretul a scazut la 249 yeni in loc de 299 yeni, adica 30 de euro in loc de 36 euro.



Mija este marca constructorului dedicat domoticii si obiectelor conectate. Trotineta electrica Xiaomi M365 Pro cu cei 45 de kilometri ai sai de autonomie spre exemplu este semnata tot Mija, la fel ca masina de spalat Minij, lansata in 2018. In ceea ce priveste designul tricoului inteligent, nimic suprinzator, tricoul are un design sportiv.



Principala sa particularitate este aceea ca masoara microcurentii din corp in timpul unei activitati fizice. Prin intermediul unui modul fixat pe corp, in partea pectorala si cu ajutorul aplicatiei MiHome, este psoiibl sa obtii o electrocardiograma intr-un singur minut.