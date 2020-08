Xiaomi Mi 10 Pro Plus: un modul foto imens, prezentare oficiala pe data de 11 august

Xiaomi Mi 10 Pro Plus se anunta a fi viitorul model din gama premium a constructorului. Xiaomi va organiza o conferinta pe data de 11 august cu ocazia celei de-a 10-a aniversari. Deoarece acest eveniment este unul care trebuie sarbatorit, constructorul le rezerva utilizatorilor cateva surprize.

2020 marcheaza aniversarea cu numarul 10 pentru Xiaomi, constructorul marcheaza un deceniu de existenta. Pentru acest eveniment special, Xiaomi a anuntat o conferinta ce va avea loc pe data de 11 august. Lei-Jun co-fondatorul Xiaomi va lua cuvantul in timpul acestei conferinte pentru a vorbi despre trecut, de prezent dar si de viitorul companiei.

Nu a fost prezentat inca in mod oficial insa au existat deja cateva scurgeri de informatii cu privire la noul Xiaomi Mi 10 Pro Plus. In pozele aparute online se poate observa un imens modul foto. Se poate observa in egala masura inscriptia ” 100x Infinity Zoom” ceea ce indica faptul ca aparatul va beneficia de un zoom 100x, la fel ca Galaxy S20. Capacitatea bateriei va fi de 4500 mAh. Inca nu se stie daca va fi dotat cu Snapdragon 865 sau 865+ si daca va beneficia de un modul principal de 108 mpx la fel ca Mi 10 si Mi 10 Pro.