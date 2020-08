Xiaomi Mi 10 Pro+- un smartphone ce va fi prezentat pe data de 11 august

Marca chinezeasca se pregateste sa sarbatoreasca 10 ani. Va profita de aceasta ocazie pentru a prezenta varianta Pro+ a modelului Mi 10.

Cu ocazia sarbatoririi a 10 ani de existenta, Xiaomi va organiza un eveniment virtual marti, 11 august si va prezenta mai multe aparate printre care Xiaomi Mi 10 Pro+. Modele Mi 10 si Mi 20 Pro au fost prezentate in mod oficial in luna februarie. Si acum Xiaomi prezinta o a treia varianta, Mi 10+.

Co-fondatorul Xioami, Lei Jun este cel care va prezenta acest eveniment marcant. Xiaomi Mi 10 Pro+ va fi fara indoiala prezentat in timpul conferintei fabricantului care va avea loc maine, 11 august. Recent, a aparut online o imagine cu Xiaomi Mi 10 Pro+. In aceasta imagine se poate observa un decupaj imens in parea din spate ceea ce ne duce cu gandul ca marimea modulului foto va fi destul de impozanta. Putem descoperi mentiunea 100X Infinity Zoom ceea ce inseamna ca smartphone-ul Xiaomi va beneficia de un zoom 100x.

Bateria va avea o capacitate de 4500 mAh, ecranul va fi unul AMOLED cu un afisaj 120 Hz, procesor Snapdragon 865 sau 865+ de la Qualcomm si un modul foto principal de 108 mpx.