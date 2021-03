Xiaomi a prezentat recent noua sa game de smartphone-uri varf de gama cu Mi 11 5G, care a fost bine primită de presa din industrie și de public, entuziaști și non-entuziaști. După cum știm, însă, Xiaomi este și regina smartphone-urilor mid/high-end, în care are întotdeauna propuneri foarte valabile, dacă nu cele mai bune din clasă. Conform celor mai recente zvonuri, compania chineză este gata să lanseze mai multe astfel de dispozitive, inclusiv Mi 11 Lite,care ar trebui să ajungă în versiunea 4G și 5G.

Leaker-ul Sudhanshu ,pe Twitter, a raportat că acest dispozitiv ar trebui să ajungă, de asemenea, în Europa și a lansat o mulțime de informații despre presupusa variantă 4G a dispozitivului. Specificatiile acestui telefon ar trebui sa fie respectabile, cu un ecran AMOLED de 6.55-inch de 90 Hz cu rate de refresh, dar mai ales un Snapdragon 732G,un SoC excelent.

Industria fotografiei ar trebui să fie, de asemenea, de un standard bun, cu 3 camere pe spate, o cameră principală de 64MP, un unghi larg probabil de 8MP și un macro de 5MP. De asemenea, pare destul de probabil ca device-ul sa ajunga cu MIUI 12 bazat pe Android 11, o baterie de 4250 mAh si suport pentru incarcare rapida de 33 W. Alte specificatii presupuse, mai neasteptate, daca se poate spune asa, vor fi suport pentru o extindere a memoriei prin microSD, integrarea jack-ului de 3.5 mm.

Device-ul ar putea ajunge apoi in China sub numele de Xiaomi CC 11, un nume scurs multumita unor documente de certificare de la entitati chineze. In plus, device-ul ar putea ajunge intr-o varianta cu Snapdragon 775 si in cazul in care ar fi primul din lume cu acest SoC, speram sa vedem aceeasi varianta si in Europa.