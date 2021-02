Dacă așteptați cu nerăbdare să primiți noutăți despre Xiaomi Mi 11 Ultra, modelul tocmai a fost dezvaluit pe YouTube! De fapt, am aflat toate detaliile datorită unui YouTuber numit Tech Buff PH. Este adevărat că nu este posibil să confirmăm cu 100% certitudine autenticitatea videoclipului. Cu toate acestea, totul indică acest lucru și chiar și Mi 11 Ultra. Imediat, numărul modelului afișat pe spate, M2102K1G, este în conformitate cu o certificare recentă.

Xiaomi Mi 11 Ultra este dezvăluit pe YouTube înainte de lansare!

1 de 4

Alte informații sunt, de asemenea, în conformitate cu ceea ce era așteptat. Un exemplu în acest sens este camera 120X care a fost prezentă și în predecesorul, Mi 10 Ultra, precum și presupusa includere a încărcării fără fir de 67W.

Responsabilul videoclipului susține că are două unități Mi 11 Ultra, așa cum este menționat de XDA . Una în negru și una în alb. Ambele au o configurație cu trei camere. Deci, avem un senzor principal de 50MP. Apoi un alt unghi larg de 48MP. În cele din urmă, avem un altul de 48, dar periscopic. Este în mare parte responsabil pentru zoomul de 120x.

Dacă această scurgere este adevărată, atunci unul dintre cele mai interesante aspecte ale Xiaomi Mi 11 Ultra poate fi micul ecran secundar situat în spate. Nu cunoaștem specificațiile acestui ecran. Dar se pare că poate deschide aproape toate aplicațiile. În orice caz, scopul ar trebui să fie să ajute la realizarea de selfie-uri cu camerele din spate.

În ceea ce privește celelalte specificații ale Mi 11 Ultra, el menționează că are un ecran OLED de 6,8 inci. Rezoluția este WQHD + cu o rată de reîmprospătare adaptivă de 120Hz. De asemenea, avem o cameră selfie de 20MP într-o gaură de pe ecran. Panoul are protecție Gorilla Glass Victus corning pentru protecție. Cu toate acestea, acest dispozitiv are o clasificare IP68 pentru rezistența la praf și apă, o baterie de 5.000 mAh, difuzoare reglate de Harman / Kardon. Chipset-ul este Snapdragon 888 de la Qualcomm. Există opțiuni de încărcare de 67 W, fără fir.

Adică multe elemente pentru un echipament care se anunță a fi foarte interesant.