Xiaomi Mi 11 Ultra pret, specificatii si alte informatii oficiale – Xiaomi Mi 11 Ultra tocmai a fost prezentat oficial în cadrul unei mari conferințe organizate de Xiaomi. Acest smartphone disproporționat se bazează pe un modul foto imens (cu un senzor principal foarte mare, un zoom digital x120), încărcare ultra rapidă cu sau fără fir și o calitate excelentă pentru ecran și sunet.

Xiaomi Mi 11 Ultra a provocat multe discuții în ultimele săptămâni. Acum este prezentat oficial. Numele smartphone-ului nu face un mister: vrea să ofere cea mai reușită experiență în gama de vârf a mărcii și se concentrează în principal pe fotografii și videoclipuri.

În acest sens, putem observa un modul imens cu trei senzori pe spatele smartphone-ului. În partea superioară a suprafeței din spate, este de fapt întins pe toată lățimea. Mesajul este clar: Xiaomi Mi 11 Ultra vrea să facă etalarea performanțelor excelente ale camerelor sale.

Xiaomi Mi 11 Ultra pret

Acest articol este inca in curs de actualizare, la aceasta sectiune pentru ca inca in avem un Xiaomi MI 11 Ultra pret in fisa pe care am primit-o deci, practic, trebuie sa mai asteptam pentru a avea un pret pentru acest model.

Xiaomi Mi 11 Ultra va fi lansat într-adevăr în Romania, dar nu știm încă prețurile oficiale exacte si taxele din Romania. Cu toate acestea, știm că smartphone-ul va fi disponibil în alb și negru și că prețul orientativ în Europa este anunțat la 1199 euro pentru o configurație cu 12 GB RAM și 256 GB stocare.

În mod surprinzător, Xiaomi Mi 11 Ultra își subliniază și compatibilitatea 5G , în special cu banda de frecvență de 3,5 GHz (n78), care se bazează pe infrastructuri special concepute pentru această rețea. Acest lucru vă va oferi libertatea de a alege pachetul 5G care vi se potrivește cel mai mult .

Fotografie si Video

Publicul larg își va aminti în special că cei trei senzori de la bord știu cum să filmeze în 8K la 24 de cadre pe secundă și să profite de un mod nocturn.

Exact, să aruncăm o privire mai atentă la configurația Mi 11 Ultra. Smartphone-ul este echipat cu „ cel mai mare senzor de cameră pentru smartphone în prezent de pe piață ”. Proiectat împreună cu Samsung, are o dimensiune de 1 / 1,12 inch pentru o definiție de 50 megapixeli și o deschidere a obiectivului la f / 1,95. Acest senzor promite performanțe foarte bune la lumină slabă prin fuzionarea a patru pixeli într-unul pentru a capta mai multă lumină , așa cum se obișnuiește acum pe astfel de dispozitive.

La aceasta se adaugă un unghi ultra-larg de 48 megapixeli (f / 2.2) cu un câmp vizual de 128 de grade. Aceasta este, de asemenea, utilizată pentru fotografiile macro. În cele din urmă, teleobiectivul are dreptul la o definiție de 48 megapixeli (f / 4.1) pentru un zoom optic x5 și o mărire digitală de până la x120. Stabilizarea optică face parte, de asemenea, din teleobiectiv – și evident pe senzorul principal.

Marca o susține tare și clar, această „ configurație incredibilă cu trei camere ” este „ cea mai avansată configuratie de camere Xiaomi până în prezent ”. În partea din față, senzorul pentru selfie este de 20 megapixeli (f / 2.2).

Autonomie si incarcare

Celălalt avantaj major al acestui Xiaomi Mi 11 Ultra este încărcarea rapidă. Bateria de 5000 mAh beneficiază de fapt de un bloc de 67 W. Asta nu este tot: găsim această putere în încărcarea fără fir, care poate ajunge și la 67 W. Producătorul promite că vom putea ajunge la 100% în doar 36 de minute.

Xiaomi Mi 11 Ultra continuă să ruleze mecanica pe alte aspecte ale fișei sale tehnice cu un Snapdragon 888 cuplat cu LPPDDR5 RAM și 128 sau 256 GB de stocare UFS 3.1.

Doua ecrane si un design impunator

Xiaomi Mi 11 Ultra este un smartphone mare, lat și greu: 164,3 x 74,6 x 8,38 mm pentru o greutate foarte substanțială de 234 grame. Dispune de un ecran curbat QHD + de 6,81 inch cu afișaj AMOLED și o rată de reîmprospătare adaptivă cuprinsă între 30 și 120 Hz. Pentru o reacție excelentă la atingere, eșantionarea tactilă se ridică la 480 Hz.

Display-ul este protejat de Gorilla Glass Victus, în timp ce spatele este din ceramică. Să stăm puțin mai mult pe spate, pentru că trebuie să subliniem – în dreapta senzorilor foto – prezența unui ecran din spate de 1,1 inci, AMOLED și o mică definiție de 126 x 294 pixeli. Acesta din urmă profită de modul de afișare Always-on pentru a afișa întotdeauna informații importante și notificări. De asemenea, este folosit pentru a previzualiza fotografiile pe care le faceți, de exemplu dacă utilizați senzorii din spate pentru un selfie.

De asemenea, este bine să evidențiem prezența a două iesiri audio stereo certificate Harman Kardon, ca la clasicul Xiaomi Mi 11 . Important: Mi 11 Ultra este certificat IP68 pentru impermeabilizare.