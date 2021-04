Seria Xiaomi Mi 11X va fi prezentată oficial în India pe 23 aprilie. Brandul chinez a confirmat deja debutul iminent al smartphone-ului Mi 11 Ultra premium pentru diferitele piețe internaționale în zilele următoare, dar acum se pare că vrea să lanseze o nouă linie de produse pentru piața indiană. Nu știm dacă aceste gadgeturi vor ajunge și la noi în Europa.

Compania nu a dezvăluit numele exact al modelelor care fac parte din seria X, dar a precizat că seria va oferi performanta Xtrema, cu Xceptional de afișare și Xquisite de proiectare. În plus, se spune că telefoanele au fost proiectate și personalizate special pentru India.

Conform zvonurilor și detaliilor anterioare lansate de managerul de marketing al Mi India, smartphone-urile aparțin seriei Mi 11. Modelele includ Mi 11X și Mi 11X Pro. Se spune că acestea au fost redenumite, pe diferite piețe din care au fost dezvăluite, cu următoarele nume: Redmi K40 / POCO F3 și , respectiv, Redmi K40 Pro + / Mi 11i .

Cut Above The Best!

Xtreme performance

Xceptional display, camera & sound

Xquisite design

Xclusive / customized for India

'✖️' flagship series launching on 23.04.2021.

Stay tuned! pic.twitter.com/6GtE3PTpu8

April 12, 2021