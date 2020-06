Xiaomi MI Band 5 pret, specificatii, informatii si disponibilitate in Romania. Compania chinezeasca a facut anuntul pe un site de socializare chinezesc, iar bratare MI Band 5 va fi prezentata pe data de 11 iunie.

De asemenea, compania ne-a prezentat si o poza, despre cum va arata viitoarea bratara, vedeti mai sus o imagine in care este ilustrata aceasta bratara.

Xiaomi MI Band 5 Pret si disponibilitate in Romania

Din punct de vedere al disponibilitatii in Romania, inca nu avem informatii, insa aceasta bratara se va putea comercializa probabil incepand chiar cu data de 11 sau 12 iunie prin site-uri internationale precum gearbest.com, imediat cum vor aparea link-uri si informaiti vom actualiza acest articol.

De asemenea in momentul de fata se preconizeaza ca aceasta bratara va costa in jur de 20 – 30 de dolari, deci un pret relativ mic, totusi, avand in vedere magazinele din Romania, acest produs se poate achizitiona la un pret de 100/150 de lei la noi, daca nu il cumparam de pe un site chinezesc.

Specificatii si informatii

Printre alte informatii si specificaiti despre Xiaomi MI Band 5, avem jos o lista cu functii interesante, potrivit unor surse de incredere imediat ce aceasta bratara va fi lansata vom avea ca functii principale:

O functie pentru masurarea oxigenului in sange, numita SpO2

Compatibilitate cu Alexa de la Amazon

Suport pentru monitorizarea ciclului menstrual

Un display de 1.2 inch, AMOLED

Mastercard partener pentru suport NFC, aceasta va fi disponibil la nivel global.

Functie de smartwatch-uri: remote camera

De asemenea vom avea functii necesare pentru o bratara fitness, precum masurarea activitatilor fizice, yoga, biciclism exterior si interior, sarit cu coarda, inotat, vaslit si multe altele.

Din punct de vedere al design-ului, acest gadget/accesoriu nu va fi cu mult diferit fata de versiunea anterioara, acesta va veni cu o curea din silicon, care poate fi aleasa la alegere in culorile: negru, portocaliu si verde sau rosu.