Xiaomi Mi Note 10 Lite pret si disponibilitate – Telefonul a fost lansat la sfarsitul lunii aprilie, in Romania s-a vorbit despre acesta, totusi nu l-am avut pe cale oficiala, de pe data de 14 Mai, acum il avem in mai toate magazinele unul dintre cele mai bune preturi fiind pe Altex.

Telefonul de la Xiaomi vine cu MIUI 11, bazat pe Android 10, dar cu siguranta va primi si un update la cel mai nou sistem de operare MIUI 12, ce se va lansa in curand. Telefonul are un ecran 6.47 „AMOLED cu curbură 3D (19.5: 9), ceea ce il face foarte ergonomic, chipset-ul este un Qualcomm Snapdragon 730G, telefonul va veni cu 6GB Ram dar cu doua variatii de spatiu de stocare, cel putin asta am vazut in magazinele din Romania. Versiunile de spatiu de stocare sunt 64 GB si 128 GB, diferenta de pret va fi de 100 de lei, in cazul in care vrei dublul spatiului de stocare. Camere foto spate: 64 GB (senzor principal), 8 MP (ultra lat), 2 MP (macro) și 5 MP (senzor de adâncime). Cameră frontală: 16 MP

Xiaomi Mi Note 10 Lite Pret Romania

Puteti cumpara telefonul de pe mai multe magazine atat nationale cat si internationale, in Romania avem preturi bune ce vor fi scazute cu siguranta o data cu trecerea timpului. Asadar in data in care scriem acest articol, preturile sunt urmatoarele.

eMAG

6 GB RAM, 64 GB de stocare – 1.995 LEI

6 GB RAM 128 GB de stocare – 2.073 LEI

Altex

6 GB RAM 128 GB de stocare – 1.799 LEI

evoMag

6 GB RAM, 64 GB de stocare – 1.699 LEI

6 GB RAM 128 GB de stocare – 1.799 LEI

PC Garage

6 GB RAM, 64 GB de stocare – 1.699 LEI

6 GB RAM 128 GB de stocare – 1799 LEI

De asemenea pe toate magazinele oferite mai sus, veti primi cadou: Căști wireless Mi True

Aveti 4 magazine prezentate, sper sa gasiti pretul corect, de asemenea va vom sta la dispozitie daca doriti asistenta, la rubrica de comentarii, in cazul in care doriti informatii despre acest telefon.

Telefonul este in momentul de fata disponibil in Romania, tot ce trebuie sa faceti este sa alegeti magazinul preferat si sa achizitionati prodousul, in cazul in care doriti sa il cumparati.