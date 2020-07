Xiaomi Mi Stick TV – tot ce trebuie sa stii

Pe o piata cu solutii TV multimedia deja destul de numeroase, aglomerata cu televizoare Smart, console, box TV, si alte stickuri HDMI, Xiaomi vrea si el sa isi faca un loc pe aceasta piata cu noul sau produs: Mi Stick TV. Dupa cum a facut deja si cu MI Box, constructoul mizeaza, inainte de toate, pe raportul calitate/pret pentru a-i convinge pe utilizatori sa cumpere.

Xiaomi a profitat de conferinta organizata pe data de 15 iulie pentru a dezvalui stickul sau HDMI. Este disponibil din 21 iulie in Europa.

Mi TV Stick este disponibil la un pret de 39,9 euro pe Mi.com, in Mi Stores si la Cd Discount.

In ceea ce priveste specificatiile tehnice, acestea sunt standard. Regasim un SoC Amlogic S905YA octa core asociat la 1 GB RAM si 8 GB spatiu de stocare. In privinta conectivitatii, stickul suporta Bluetooth 4.2 si WiFi dual band si o intrare HDMI 2.0 pentru bransarea la televizor sau la o priza micro-USB pentru incarcare. Propune o compatibilitate Dolby Audio si DTS Surround. Telecomanda este mai degraba una standard si seamana cu cele intalnite la MiBox. Un buton dedicat Google Assistant permite interactionarea prin comenzi vocale datorita microfonului integrat in telecomanda.