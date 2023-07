Xiaomi Mix Fold 3, primul telefon pliabil cu camere Leica, va fi lansat in august

Xiaomi a anuntat oficial data de lansare a noului sau telefon pliabil, Mix Fold 3. Acesta va fi primul model de acest gen care va avea camere foto marca Leica, una dintre cele mai renumite firme din domeniul fotografiei.

Un telefon mai subtire si mai puternic

Presedintele Xiaomi, Lu Weibing, a dezvaluit ca Mix Fold 3 va fi prezentat in luna august, intr-un comentariu pe reteaua sociala Weibo. El a raspuns astfel la o intrebare legata de ultimul upgrade al fabricii Xiaomi.

Noua fabrica inteligenta a fost inaugurata oficial si primul model pe care il va produce in masa va fi chiar Mix Fold 3. Se pare ca au fost facute multe imbunatatiri in ceea ce priveste sistemele de fabricatie pentru a asigura ca Mix Fold 3 va fi mai subtire si mai rezistent in acelasi timp. Acesta va avea si camere foto cu sigla Leica, lucru care nu este o surpriza.

Mix Fold 2 a fost lansat in august anul trecut, asa ca se pare ca aceasta luna este acum mai mult sau mai putin o traditie pentru noile telefoane pliabile Xiaomi. Acel model are o grosime de 11.2 mm in starea pliata. Acest lucru a fost deja impresionant (pentru Samsung, in special), dar se pare ca Xiaomi a reusit cumva sa faca Mix Fold 3 si mai subtire decat atat.

Un telefon doar pentru China?

Vestea proasta, conform unui zvon foarte recent, este ca Mix Fold 3 va ramane limitat la China, la fel ca predecesorul sau, fara sa aiba o lansare oficiala internationala. Acest lucru ar fi pacat, dar suntem obisnuiti cu faptul ca firmele chineze se tem sa isi duca telefoanele pliabile in afara pietei lor interne – a fost un trend in ultimii doi ani. Doar Samsung beneficiaza de acest lucru, iar consumatorii pierd, dar asa este.

Mix Fold 3 a fost zvonit ca va avea o camera selfie sub ecranul principal pliabil, un obiectiv cu zoom periscop de 5x pe spate, chipsetul Snapdragon 8 Gen 2 la carma si suport pentru incarcare wireless de 50W.