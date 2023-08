Xiaomi Mix Fold 3 vs Samsung Galaxy Z Fold 5: O Confruntare a Gigantilor Pliabili

În lumea tehnologiei, telefoanele pliabile au devenit un subiect fierbinte de discuție. Două dintre cele mai recente și mai avansate modele de pe piață sunt Samsung Galaxy Z Fold 5 și Xiaomi Mix Fold 3. Ambele telefoane sunt impresionante din punct de vedere tehnic, dar care dintre ele este mai bun? Haideți să analizăm câteva aspecte cheie pentru a vedea cum se compară aceste două dispozitive.

Dimensiuni și Ecran

Xiaomi Mix Fold 3 are un avantaj în ceea ce privește dimensiunile. Deși ambele telefoane cântăresc aproximativ la fel, Mix Fold 3 are o baterie mai mare și ecrane mai mari, fiind totodată și mai subțire, mai ales când este desfăcut. Ecranul principal al ambelor telefoane este foarte similar, ambele fiind LTPO și suportând o rată de reîmprospătare adaptivă între 1Hz și 120Hz. Cu toate acestea, Mix Fold 3 are, de asemenea, suport pentru Dolby Vision.

Xiaomi Mix Fold 3

Durata de Viață a Bateriei și Viteza de Încărcare

Mix Fold 3 are o durată de viață a bateriei mai lungă în ambele scenarii de utilizare – ecran principal și ecran secundar. Xiaomi are o baterie ușor mai mare (4.800 mAh vs. 4.400 mAh), ceea ce rezultă într-o durată de navigare pe web cu aproximativ 14% mai lungă și o redare video cu aproape 19% mai lungă. În ceea ce privește viteza de încărcare, Mix Fold 3 încărcându-se cu mai mult de 30 de minute mai repede decât Z Fold5.

Performanța Camerei

Deși mulți așteptau o actualizare a camerelor pentru Galaxy Z Fold5, Xiaomi Mix Fold 3 a primit o îmbunătățire semnificativă a specificațiilor camerei. Mix Fold 3 nu numai că egalează camera Z Fold5 cu zoom de 3x, dar adaugă și o cameră periscop de 5x. În practică, Mix Fold 3 produce imagini mai bune, cu mai multe detalii, o gamă dinamică mai bună, mai puțin zgomot și mai ascuțite în general.

Verdict

Dacă am ignora faptul că disponibilitatea Mix Fold 3 este limitată la China, am recomanda acest telefon ca fiind câștigătorul acestei confruntări. Xiaomi Mix Fold 3 depășește clar Samsung în multe domenii, inclusiv durata de viață a bateriei, viteza de încărcare și performanța camerei. Cu toate acestea, realitatea este că, dacă alegeți să importați un Mix Fold 3, veți renunța la garanție și veți avea o versiune chineză a MIUI, care nu va fi niciodată localizată complet pentru alte țări.

În concluzie, ambele telefoane sunt impresionante, dar Xiaomi Mix Fold 3 pare să aibă un avantaj în multe domenii. Cu toate acestea, limitările legate de disponibilitate și software pot face ca Samsung Galaxy Z Fold5 să fie o opțiune mai bună pentru mulți utilizatori din afara Chinei.