Xiaomi POCO F4 si POCO X4 GT, disponibile in Europa

Xiaomi a anuntat recent disponibilitatea modelelor POCO F4 si POCO X4 GT pe piata globala. Preturile acestora incep de la aproximativ 350, respectiv 300 de euro.

Primul are un design ce nu tradeaza capabilitatile sale de gaming si o grosime de 7.7 mm. Este motorizat de un chip Snapdragon 870 de la Qualcomm, acesta fiind un varf de gama mai vechi al producatorului. De fapt, acesta este si chipul pe care Xiaomi l-a folosit in cazul Poco F3, deci unele persoane ar putea sa fie dezamagite de lipsa unui upgrade la acest capitol; mai ales posesorii modelului F3. Compania a motivat aceasta decizie prin lipsa unui procesor mai performant de la Qualcomm, dar la fel de accesibil ca Snapdragon 870. Optiunile in ceea ce priveste memoria RAM sunt de 6 si 8 GB, iar memoria interna este de 128/256 GB. Trebuie mentionat ca memoria interna este pe suport UFS 3.1.

POCO X4 GT vine cu o rata de refresh de 144 Hz (daca sunteti dispusi sa treceti cu vederea ecranul LCD) si include un chip MediaTek Dimensity 8100 (5 nm). Acesta are atat o baterie de capacitate mare (5080 mAh), cat si incarcare rapida de 67W, 2 lucruri esentiale pentru cei care vor sa il foloseasca pentru gaming, pe langa rata de reimprospatare ridicata. La randul sau, dispune de 6 GB RAM+128 GB memorie interna sau 8 GB RAM si 256 GB spatiu de stocare.