Xiaomi promite un prim smartphone cu senzor foto sub ecran in 2021

Xiaomi tine neaparat sa isi impresioneze fanii cu un prim smartphone dotat cu o camera sub ecran. Constructorul chinez promite ca acest model revolutionar va fi lansat in 2021.

Xiaomi vrea sa dea lovitura si sa fie primul constructor care vinde un smartphone cu o camera frontala sub ecran. Tehnologia a fost prezentata pentru prima data in 2019 insa acum este gata pentru comercializare. Nu este vorba despre un gadget ci despre o noua modalitate de a concepe camera frontala. Xiaomi a prezentat noua generatie a tehnologiei sale care promite sa fie total invizibila sub ecran. Calitatea imaginii nu va avea de suferit deoarece Xiaomi da asigurari ca a dezvoltat un algoritm care ignora lumina provocata de ecran pentru a face o poza ceea ce permite atingerea unei asemeni densitati de pixeli. Ramane de vazut daca isi va tine aceasta promisiune.

Mi Mix ar putea fi primul reprezentat

In ceea ce priveste primul telefon care va beneficia de o astfel de tehnologie, toate privirile se indreapta spre Mi Mix. Actualmente, constructorii de telefoane mizeaza pe o perforatie pentru a ascunde camera frontala. Aceasta tehnologie oferita de Xiaomi ar putea fi urmatoarea etapa in privinta gazduirii camerei frontale? Ramane de vazut.