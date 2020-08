Xiaomi Redmi K30 Ultra: ecranul 120 Hz merge de minune cu camera pop-up

Redmi K30 este unul din produsele anuntate pentru a celebra cea de-a 10-a aniversare a marcii chinezesti. Se distinge printr-un procesor mai bun, un ecran 120 Hz si un sistem de camera pop-up pentru a evita perforatia.

Pentru a sufla in cele zece lumanari aniversare, Xiaomi a prezentat doua noi smartphone-uri cu prefixul Ultra. Astfel, alaturi de Mi 10 Ultra regasim Redmi K30 Ultra.

O fisa tehnica interesanta. Mai multe lucruri sunt de retinut in privinta acestei variante mai sofisticate a lui Redmi K30, deja lansat in China de o perioada. Printre acestea se numara o rata de refresh de 120 Hz pe un ecran AMOLED Full HD+ de 6,67 inchi. Ecranul in chestiune nu este perforat deoarece telefonul opteaza pentru designul caracteristic modelelor Xiaomi Mi 9T si Mi 9T Pro cu camera pop-up.

Procesorul este unul premium, de la MediaTek, Dimensity 1000+ care ii confera telefonului o compatibilitate 5G. Senzorul foto principal este de 64mpx si senzorul pentru selfies este de 20 mpx. Pentru a asigura o buna autonomie, telefonul beneficiaza de o capacitate a bateriei de 4500 mAh. De notat este si prezenta unei mufe jack de 3,5 mm si a unor difuzoare stereo. Inca nu se stie cand va fi lansat acest telefon in Europa.