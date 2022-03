Xiaomi Redmi Note 11 Pro Review in romana

Design - 8.5

Camera foto - 8

Performanta - 7

Autonomie și viteza de încărcare - 9

Ecran - 8

Audio - 7.5

Xiaomi Redmi Note 11 Pro surprinde prin ecranul sau de 120 Hz, camerele foto si design-ul patratos, insa calitatea materialelor si performanta chipset-ului poate trage in jos scorul final. Per total insa, telefonul reprezinta un raport pret/calitate echitabil.