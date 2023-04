Xiaomi Redmi Note 12 5G şi 4G Review în limba romană

Astăzi, pe masa de review avem Xiaomi Redmi Note 12 5G împreună cu varianta 4G şi pentru că ambele vin cu acelaşi nume dar cu diferenţe în ceea ce priveşte performanta şi preţul, astăzi ne vom axa pe Xiaomi Redmi Note 12 5G dar vom face mereu câte o comparaţie şi în ceea ce priveşte Xiaomi Redmi Note 12 4G.

Design

Xiaomi Redmi Note 12 5G stanga, 4G dreapta

Redmi Note 12 5G este imediat recunoscut ca… Realme (vedeţi aici review-ul lui Realme 9 4G şi 5G)! Da, nu sunt înnebunit după asta, dar spatele amintește de fapt de unele Realme de gamă medie, în special când vine vorba de denivelarea camerelor. Cadrul și spatele sunt din plastic, iar senzația generală este puțin ieftină, dar designul este frumos și construcția este foarte bună. Practic nu este un smartphone care să atragă imediat atenția, dar reflectă trăsăturile stilistice ale gamei medii.

Xiaomi Redmi Note 12 5G stanga si 4G dreapta

În ceea ce priveşte varianta 4G, pare că Xiaomi a dat mai multă atenţie modelului mai accesibil şi asta din cauza faptului că modelul mai ieftin este mai pătrat cu linii mai exacte, ceea ce mie îmi place şi cred că îi dă un aspect mai premium, în rest, aşezarea camerelor, spatele şi camera din display sunt aşezate la fel.

Display

Xiaomi Redmi Note 12 5G si 4G

Display-ul este un frumos OLED de 120 Hz, foarte luminos (1200 nits) cu ajustările software obișnuite bune pentru a-l calibra în funcție de gusturile sau nevoile tale, cu siguranță cea mai bună parte a smartphone-ului. Dacă ar fi trebuit să-i găsesc greșelile, există o asimetrie destul de marcată cauzată de o bărbie prea groasă. În rest, însă, un display care mulțumește și nu puțin: arată ca un dispozitiv high-end.

În ceea ce priveşte display-ul versiunii 4G, aici se vede foarte clar diferenţa de preţ, display-ul pare mult mai întunecat şi culorile nu sunt aşa profunde.

Camera

Nimic obișnuit de 50 MP pe care Xiaomi l-a folosit pe scară largă în trecut pe Redmi mediu-jos. Avem aici un senzor Omnivision OV48B, folosit de companie în mai multe dispozitive (dintre cele mai cunoscute vândute în Europa, Redmi Note 10 5G și Mi 10 Lite). Senzorul folosit este sincer, nimic mai mult, la fel și rezultatele, care sunt poate chiar puțin sub așteptări.

Xiaomi Redmi Note 12 5G Camera zi/noapte

În timpul zilei și mai ales în aer liber, fotografiile sunt acceptabile, chiar și culorile nu par prea distorsionate de software (care, mai ales la dispozitivele mai ieftine, tinde să compenseze utilizarea hardware-ului mai puțin, cu toate acestea, am observat adesea prezența mișcării camerei din cauza unei viteze de expunere care necesită îmbunătățiri. Zgomotul este și el prezent, deși în cantități moderate, chiar și la lumină bună. Situația pe timp de noapte este diferită, unde întunericul trimite senzorul în suferință, iar rezultatele sunt la limita de utilizare.

Xiaomi Redmi Note 12 4G camera noapte/zi

Chiar și în interior uneori focalizarea este obositoare, iar vitezele obturatorului se prelungesc în detrimentul preciziei focalizării. Clipurile pot fi filmate (la fel ca la vechea serie 4 şi chiar la seria 6) maxim în FHD 30 fps cu toate camerele. Dacă deja nu îmi place absența 4K, consider inexplicabilă absența 1080 60fps, motivată doar de alegerea unui ŞoC care nu suportă rezoluții sau framerate mai mari.

Xiaomi Redmi Note 12 5G video zi

Camera selfie își face treaba decent, fără a exagera, cu un mod de portret suficient, chiar puțin nenatural. Uită, însă, de selfie-uri noaptea. Camera macro nu poate fi judecată, ca întotdeauna o încercare de a mări numărul de camere fără rezultate apreciabile.

Xiaomi Redmi Note 12 5G video noaptea

Camera lui Xiaomi Redmi Note 12 4G este şi mai slabă, senzorul fiind unul de 48 MP însă valorile video şi rezultatele sunt la fel, cu diferenţe foarte mici.

Software și Performanță

Avem MIUI 14 la bord, bazat (din păcate) pe Android 12 cu patch-uri actualizate (ca să zic așa) în decembrie 2022. Compania nu a declarat oficial politica de actualizare pentru această familie de produse. Ca o comparaţie, am văzut că MIUI 14 de pe Redmi Note 12 4G are deja instalată versiunea 14.0.4 care este cu Android 13. Cunoaștem MIUI, atât de plin de caracteristici și servicii (nu întotdeauna apreciate de utilizatori). Evoluția MIUI de la versiunea 13 a fost constantă și suntem cu adevărat departe de nenorocirile trecutului, din fericire. Nu există bug-uri sau instabilitate, chiar dacă – fiind o interfață de utilizare oarecum invazivă și departe de filosofia AOSP – unii ar putea considera că este „excesivă”. Am găsit reclame la instalarea unor APK-uri, din fericire se pot dezactiva din setări. Multe aplicații preinstalate sunt, de asemenea, dezinstalabile. Vă place sau nu, este obișnuit ca companiile să caute uneori înțelegeri cu dezvoltatorii pentru a preinstalată anumite aplicații pentru a maximiza profiturile. Îmi place mult mai puțin prezența reclamei în aplicațiile de sistem, dar din fericire (cel puțin în cazul meu) am găsit-o doar pe programul de instalare APK. Recomand, dacă nu vrei să îl foloseşti, de asemenea, pentru a dezactiva notificările și sugestiile de la Mi Video, care acționează nu numai ca un player video, ci și ca un „hub” pentru unele servicii de conținut multimedia, dar totul este puțin confuz.

Pe Redmi Note 12 5G găsim noul ŞoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen de 1, 6 nm moștenitor al lui Snapdragon 480. Performanța SoC-ului în sine nu este departe de Snapdragon 695, deci adecvată pentru gama în care Xiaomi a plasat dispozitiv. Mă așteptam la ceva întârziere și o anumită incertitudine. Evident că nu vorbim despre un dispozitiv care se încadrează la 2000+ lei, dar fluiditatea este, fără îndoială, mai mare decât se aștepta. Folosindu-l și mai intens, nu are incertitudini și reușește să facă totul destul de bine. Din nou, nu vă așteptați la performanțe exilante, dar nu subestimați puterea telefonului. Probabil că meritul pentru toate acestea revine MIUI 14, că pe toate dispozitivele pe care le-am avut la îndemână (chiar și dispozitivele vechi actualizate ulterior) a arătat îmbunătățiri ale performanței în toate circumstanțele. Snapdragon 4 Gen. 1, spre deosebire de Snapdragon 7 Gen. 1, nu se încălzește și garantează o autonomie foarte bună.

Xiaomi Redmi Note 12 4G

Xiaomi Redmi Note 12 4G vine pe cealaltă parte cu Snapdragon 685, un procesor Opta-core Max 2.80 GHz, nu este nici acesta cel mai puternic din gama să de preţ, dar pentru ceea ce vrea să fie şi împreună cu software-ul pe care îl deţine, se mişca exemplar, la capitolul performantă, cu siguranţă varianta 5G câştiga fără probleme, dar nici varianta 4G nu este de ignorat, mai ales dacă doriţi ca acest telefon să fie pentru cineva care nu are nevoie de foarte multă performanta brută.

Baterie

5000 mAh, noile Snap 4 Gen. 1 și MIUI 14 sunt un triptic foarte interesant, care garantează de fapt o autonomie care depășește ziua de utilizare, chiar și în mișcare. Debitul este constant şi chiar şi sub stres, telefonul te duce o zi fără probleme. Reîncărcarea este la 33W, așa că va dura aproximativ o oră pentru a încărca complet dispozitivul.

Când vorbim de versiunea 4G ne raportăm tot la 33W reîncărcare şi un timp similar de scurgere a autonomiei, cu toate că această versiune, va avea o durată mai lungă a bateriei datorită lipsei conectivităţii 5G.

Sunet şi alţi senzori

Vibrația este proastă. Redmi Note 11 a avut un difuzor dublu: la fel cum s-a întâmplat cu Xiaomi 13 Lite, tot în acest caz avem un downgrade, cu un singur difuzor care, deși oferă o presiune sonoră bună, nu este foarte echilibrat și este clar un pas înapoi. Senzorii includ și, conform tradiției mărcii, un emițător IR. Amprenta este rapidă și precisă, plasată lateral. Prezența mufei audio este de asemenea bună. Senzorul de proximitate este fizic, deci nu vor fi probleme la apel. Apropo de apeluri, subliniez performanța foarte bună atât a difuzorului, cât și a microfonului.

Aici diferenţele sunt foarte mici faţă de versiunea 4G, deci nimic notabil care să influenţeze experienta utilizatorului.

Concluzie: Xiaomi Redmi Note 12 5G sau 4G?

Am ales să nu mă axez pe, preţul dispozitivelor, diferenţa este de 200/300 de lei în defavoarea modelului cu 5G, care îşi merita bani, este un produs recomandat de noi şi cu siguranţă va fi foarte popular prin abonamentele de la operatorii de telecomunicaţii din România, precum Orange, Vodafone sau Digi.

Xiaomi Redmi Note 12 5G îşi merita banii pentru ceea ce este, vine cu un ecran superb, senzori mulţi, performanta bună, dar când vine vorba de design şi camere, cred că se putea plusa, de asemenea la difuzoare s-a făcut un downgrade fata de anul trecut. Versiunea 4G vine cu minusuri şi mai mari, dat fiind că este menit pentru a fi un telefon mediocru, când toată lumea doreşte un telefon cu 5G pentru a fi pregătiţi când au acoperirea în zonă.

Recomand să mergeţi pe varianta 5G dacă vă gândiţi să folosiţi acest telefon pentru următorii 2/3 ani. În cazul în care doriţi un telefon care să nu fie neapărat compatibil 4G, versiunea în cauză este potrivită pentru tine. Tu pe care îl alegi?