Xiaomi nu conteneste sa ne uimeasca cu telefoane ieftine, cu specificatii de top, caracteristici premium si o functionare impecabila. Redmi Note 8T se incadreaza perfect in politica Xiaomi de a veni pe piata cu dispozitive pentru toate buzunarele, puternice si elegante. Urmasul lui Redmi Note 8, Redmi Note 8T este o versiune imbunatatita, are patru camere si e, probabil, cel mai accesibil telefon care are un numar atat de mare de camere.

Cu display suficient de mare, de 6.3 inc IPS LCD, pentru a vedea in conditii optime continut video si a te juca cele mai noi jocuri, Redmi Note 8T are un notch atat de mic incat e foarte greu sa il observi la o utilizare normala. Procesorul puternic Snapdragon 665 11nm promite din start consum redus de curent, dar asta oricum nu e o problema pentru ca bateria de 4.000mAh iti va oferi suficient juice pentru cel putin doua sau trei zile de utilizare medie.

Protectia solida, pe care te poti baza, asigurata de sticla Goriila Glass 5 pe spate si pe fata si culorile superbe, Starscape Blue, Moonlight White, Moonshadow Grey transforma acest telefon intr-o adevarata bijuterie.

Redmi Note 8T are si NFC fata de Note 8, incarcator de 18W, un Android 9 cu MIUI 10, MIUI 11 vine si el din urma, upgrade-ul la Android 10 este simplu de facut. Cu protectie foarte buna la apa sau umezeala excesiva si rezistenta foarte buna la uzura normala, Redmi Note 8T chiar te suprinde placut la un prim contact.

Xiaomi Redmi Note 8T este 4G LTE, cu benzile 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, viteza modemului integrat fiind HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat12 600/50 Mbps.

UNBOXING SI DESIGN

Cand primesti Redmi Note 8T ai o cutie clasica, in care vei gasi telefonul, un cablu USB-C, incarcatorul de 18W, mult mai bun decat incarcatorul de 10W de la Note 8. Tot in cutie vei gasi si o husa de silicon semi-transparent, insa nu exista protectia aplicata din fabrica pe ecran. Dupa ce scapi de foliile de protectie vei avea un telefon care arata impecabil, potrivit pentru adulti si tineri deopotriva.

La capitolul design Xiaomi Redmi Note 8T are o „barbie” destul de mare sub ecran, un notch care nu deranjeaza in partea de sus. Pe spatele telefonului este un senzor de amprente, dar si cele patru lentile ale camerelor, modulul camerelor este un pic cam mare fata de alte telefoane insa.

Pe lateralul drept este tasta de volum si cea de power, insa pentru cei cu maini mai mici ar putea fi cam greu sa ajunga senzorul de pe spate si la butonul power cand tin telefonul cu o singura mana. Portul USB-C e vizibil si e bine amplasat, iar alaturi de el vine si mult cautata mufa jack de 3.5 mm pentru castile clasice.

Telefonul celor de la Xiaomi se simte bine in mana, are dimensiune potrivita 161.1 x 75.4 x 8.6mm pentru o utilizare confortabila. Ce uimeste este greutatea sa, 200 grame, un pic cam mare pentru un telefon din 2021. Redmi Note 8T e usor de folosit, de tinut in mana, dar cam mare, asa ca daca vrei un telefon compact nu te indrepti spre acest model.

DISPLAY GENEROS SI CAMERE DESTUL DE BUNE PENTRU NEPRETENTIOSI

Ecranul Redmi Note 8T are o rezolutie multumitoare, 1080×2340, dar avem un display LCD, ceva de asteptat daca ne gandim ca vorbim despre un telefon de buget. Ecranele LCD arata bine, dar sunt dezamagitoare la performante fata de LED-uri. Culorile afisate sunt cam palide, luminozitatea maxima nu e asa de buna, contrastul e multumitor. Daca nu iti pasa prea tare de calitatea ecranului mergi linistit pe aceasta varianta.

Diagonala de 6.3 inch e cam mare si nu vei putea avea acces la tot ecranul cand il tii intr-o singura mana. Doar sa il folosesti cu doua maini ca sa poti sa te bucuri de tot ecranul si sa nu te chinui cu el…

Camerele Redmi Note 8T surprind la inceput prin senzorul de 48MP. Avem in fata cel mai ieftin telefon care are camere de 48MP. Alaturi de camera principala mai avem si una de 8MP ultra-wide, una de 2MP macro si una pentru profunzime de 2MP, ultimele doua nu sunt atat de performante precum ai crede.

Fotografiile facute daca folosim camera de 48MP arata decent, nu par manipulate artificial si sau culori vibrante, sunt suficient de luminoase. Pozele arata bine pentru ca se foloseste la greu pixel-binning, camera poate scoate fotografii de 12MP combinand 4 pixeli in 1 pentru a capta cat mai multa lumina, insa si pozele de 48MP sunt posibile.

Nu avem zoom optic, dar macar avem zoom digital de 8x. Imaginile cu zoom de 2x arata rezonabil, zoom-ul de 8x nu e folosibil daca nu vrem sa stricam pozele. Camera de ultra-wide face si ea poze decente si cam atat, insa culorile par mai inchise decat cele redate de camera principala. Pozele macro au culori vibrante, insa rezolutia mica se cunoaste si se „simte”. Ultima camera nu prea e asa de utila si e arareori utilizata. E bine insa ca e acolo si te poate ajuta cand si cand.

Camera de selfie, de 13MP poate face fotografii decente si ea, in mod portret fotografiile arata chiar foarte bine. Impresionant este, pe de alta parte, modul de inregistrare video, camera permitand inregistrari in 4K, plus ca suporta 60fps si 1080p. Ceva ce pe telefoane de buget nu prea vezi. In modul video ai mai multe variante de filmare, ai si efecte, slow-motion, moduri short video, moduri portret, mod de noapte, mai mult pentru fotografii.

1 de 5

SPECIFICATIILE NU TE DAU PE SPATE, DAR PERFORMANTA E EXACT CUM TREBUIE SA FIE PENTRU PRETUL PLATIT

Cea mai mare problema a lui Redmi Note 8T e puterea de procesare, procesorul Snapdragon 665 e puternic, dar nu face fata de multe ori la sarcini mai dificile si la multitasking. Daca avem task-uri mai light procesorul poate sa faca fata, dar telefonul e lent.

Putem sa ne jucam pe aceste telefon, dar nu jocuri pretentioase, asta pentru ca apar probleme legate de deconectare si lag. Un simplu test Geekbench 5 a returnat un scor de doar 1.159, care se apropie de scorul ating de Moto G7.

Spatiul de stocare e suficient, cei 32 GB sau 64GB si 128GB sunt mai mult decat utili daca nu vrei sa depinzi de carduri de memorie. Memoria de 3GB sau 4GB e destula pentru a avea un telefon care isi face treaba, dar nu e suficienta. Ar fi trebuit ceva mai mult RAM pentru a suplini ce nu poate face procesorul. Dar e un telefon de buget si asteptarile devin deja prea mari.

Interfata MIUI pusa peste Android functioneaza bine, e fluida, e optimizata pentru dispozitiv. Nu e mult bloatware instalat, ai doar aplicatii utile, destul de multe, calculator, busola, radio. Deja sistemul de operare ia 10GB din spatiul de stocare, semn ca MIUI-ul are nevoie de cat mai mult spatiu ca sa se desfasoare. Google Assistant e cam greu de activat si de folosit, interfata devine lenta la un moment dat, dar te obisnuiesti cu ea. Un telefon de buget are acest comportament, pana la urma, nu ai ce comenta in aceasta privinta. Se putea mai bine, dar daca vrei performante mai bune iei telefoane din gama premium. Pentru o utilizare zilnica si telefoane, internet, aplicatii diverse Redmi Note 8T este excelent.

AUTONOMIA BATERIEI ESTE DECENTA

Xiaomi Redmi Note 8T vine cu o baterie uriasa de 4.000mAH, ceea ce inseamna ca poti sta departe de priza cel putin o zi, la o utilizare intensa, si doua sau trei zile daca nu il folosesti prea mult. Dar cu multe aplicatii, video, gaming, internet, comunicare on-line, video call nu va tine nici macar o zi intreaga.

Incarcatorul de 18W este unul standard, il vedem pe la toate telefoanele de buget. Dureaza cam o ora sa vezi telefonul incarcat la 100%. Insa ai port USB-C si e bine pentru ca un port micro USB ar fi insemnat un timp dublu sau triplu de incarcare.

Alte specificatii tehnice:

WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot

Bluetooth versiunea 4.2, A2DP, LE

GPS DA, cu A-GPS, GLONASS, BDS

NFC DA

Infrared port DA

Radio FM radio

USB USB Type-C 2.0, USB On-The-Go.

CONCLUZII: XIAOMI REDMI NOTE 8T ESTE CEL MAI BUN TELEFON DIN GAMA BUDGET, CU O CAMERA QUAD

Pe piata avem doua variante de Redmi Note 8T, de 3 GB RAM si 32 GB stocare, la 799 lei, respectiv de 4 GB RAM si 64 GB stocare la 899 lei. Daca vrei ceva mai bun cauti modelul cu 4GB RAM si 128 GB stocare, dar scoti din buzunar pana la 1070 ron.

Cumperi acest telefon daca vrei o camera decenta, daca ai nevoie neaparat de jack-ul de 3.5 mm, daca iti place senzorul de amprenta sa fie pozitionat pe spate.