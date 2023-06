Xiaomi Smart Band 7 Pro review în limba romană

Xiaomi Smart Band 7 Pro este cel mai nou model din seria de smart band-uri populare ale producătorului chinez Xiaomi (disponibil oficial în România). Acesta vine cu o serie de îmbunătățiri față de versiunea standard, cum ar fi un ecran mai mare și mai lat, un design mai elegant și un GPS integrat. Dar merită să plătești aproape dublu pentru aceste diferențe? Află în recenzia noastră detaliată despre Xiaomi Smart Band 7 Pro.

Design și construcție

Xiaomi Smart Band 7 Pro se diferențiază vizibil de Xiaomi Smart Band 7 prin forma sa rectangulară și cadrul metalic lucios. Ecranul AMOLED are o diagonală de 1,64 inch și o rezoluție de 280 x 456 pixeli, ceea ce îi conferă o claritate și o luminozitate excelenta. Ecranul are o protecție din sticlă 2.5D și suportă funcția Always On Display, care afișează ora și alte informații esențiale chiar și atunci când ecranul este blocat.

Cureaua este realizată din TPU (poliuretan termoplastic), un material flexibil și rezistent la uzură. Cureaua se poate schimba ușor cu ajutorul unui sistem de prindere rapidă, se închide cu o cataramă metalică similară cu cea a unui ceas clasic, aceasta este disponibilă în mai multe culori, cum ar fi negru, alb, albastru, portocaliu sau roz.

Smart band-ul are o greutate de doar 20,5 grame fără curea, ceea ce îl face foarte ușor și confortabil de purtat. Nu are niciun buton fizic, ci doar un ecran tactil care răspunde bine la atingeri. Pe spatele dispozitivului se află senzorii pentru măsurarea ritmului cardiac și a nivelului de oxigen din sânge (SpO2), precum și conectorii magnetici pentru încărcare.

Xiaomi Smart Band 7 Pro are o rezistență la apă de până la 5 ATM (50 metri), ceea ce înseamnă că îl poți folosi fără probleme la duș sau la înot.

Funcții și performanță

Xiaomi Smart Band 7 Pro este un smart band complet, care oferă o gamă variată de funcții și performanțe. În primul rând, are un GPS integrat care îți permite să urmărești traseul tău atunci când faci sport în aer liber, fără să ai nevoie de telefon. GPS-ul este compatibil cu mai multe sisteme de navigație, cum ar fi GPS, GLONASS, Galileo sau BDS. Acuratețea GPS-ului este destul de bună, dar depinde și de condițiile meteo și de semnal.

Xiaomi Smart Band 7 Pro are și o funcție de asistent vocal, care îți permite să folosești Alexa pentru a controla dispozitivele inteligente din casă, a verifica vremea, a seta alarme sau a căuta informații pe internet. Pentru a activa Alexa, trebuie să glisezi pe ecran până la aplicația corespunzătoare și să ții apăsat pe ecran. Alexa funcționează bine, dar necesită o conexiune stabilă la internet și la telefon.

Smart band-ul poate afișa notificări de la aplicațiile instalate pe telefon, cum ar fi mesaje, apeluri, emailuri sau rețele sociale. Poți personaliza ce tipuri de notificări vrei să primești din aplicația Mi Fitness de pe telefon. Poți chiar să răspunzi la apeluri cu mesaje predefinite, cum ar fi „Sunt ocupat” sau „Te sun eu mai târziu”.

Xiaomi Smart Band 7 Pro este și un bun monitor al sănătății și al fitness-ului. Poate măsura ritmul cardiac și nivelul de oxigen din sânge în mod continuu sau la cerere. Poate monitoriza calitatea somnului și nivelul de stres. Poate oferi sfaturi pentru exerciții de respirație și pentru gestionarea ciclului menstrual. Toate aceste date sunt sincronizate cu aplicația Mi Fitness, unde le poți analiza mai în detaliu.

Smart band-ul are și o funcție de antrenor personal, care îți oferă planuri de antrenament personalizate pentru diferite scopuri, cum ar fi slăbitul, tonifierea sau îmbunătățirea rezistenței. Poți alege dintre mai mult de 110 moduri sportive, cum ar fi alergarea, ciclismul, înotul, yoga sau dansul. Smart band-ul îți va afișa statistici precum durata, distanța, viteza, caloriile arse sau ritmul cardiac. De asemenea, îți va oferi feedback și sfaturi în timp real pentru a-ți optimiza performanța.

Xiaomi Smart Band 7 Pro are și alte funcții utile, cum ar fi ceasul, alarma, cronometrul, temporizatorul, lanterna, controlul muzicii sau al camerei foto de pe telefon. Poți personaliza aspectul ecranului cu peste 150 de cadrane diferite, care se potrivesc cu diferite ocazii sau stări de spirit.

Baterie și autonomie

Xiaomi Smart Band 7 Pro

Xiaomi Smart Band 7 Pro are o baterie integrată de 235 mAh, care se încarcă prin intermediul unui cablu magnetic inclus în pachet. Timpul de încărcare este de aproximativ o oră. Autonomia depinde foarte mult de modul de utilizare și de setările alese. Dacă folosești intens GPS-ul, ecranul Always On sau notificările, bateria se va consuma mai repede. În medie, poți obține între 7 și 12 zile de utilizare cu o singură încărcare.

Concluzie

Xiaomi Smart Band 7 Pro este un smart band foarte complet și performant, care se apropie mult de un smartwatch. Are un ecran mare și luminos, un design elegant și confortabil, un GPS integrat și o funcție de asistent vocal. Are și o serie de funcții pentru monitorizarea sănătății și a fitness-ului, care îl fac un bun partener pentru sportivi sau pentru cei care vor să își îmbunătățească stilul de viață.

Singurul neajuns major este lipsa NFC-ului pentru plăți contactless sau alte servicii. Acest lucru ar fi putut face diferența între un smart band și un smartwatch. De asemenea, prețul este destul de ridicat în comparație cu Xiaomi Smart Band 7 Pro, care oferă aproape aceleași funcții, dar cu un ecran mai mic și fără GPS.