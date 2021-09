Producătorul de tehnologie din China, Xiaomi, va lansa un smartphone cu caracteristici noi. Scurgerile continuă să apară. În cele din urmă, noi informații despre smartphone au apărut în agenția de certificare chineză TENAA. În consecință, noul model al Xiaomi poate avea un ecran 4K. De asemenea, a atras atenția cu puterea bateriei de 4.400 mAh și camera principală de 64MP.

Să aruncăm o privire la alte detalii despre noul dispozitiv împreună …

Care sunt caracteristicile telefonului Xiaomi cu ecran 4K?





Smartphone-ul Xiaomi cu numărul de model 2109119BC tocmai a trecut prin TENAA, prezentându-și designul și câteva caracteristici cheie. Potrivit raportului GSMArena, poate cel mai interesant aspect a fost ecranul. Modelul în cauză are ecranul OLED de 6,55 inci găsit în majoritatea modelelor mid-range ale companiei .

Cu toate acestea, ecranul are și o rezoluție de 3.840 x 2.160 . Astfel, Xiaomi va lansa primul său smartphone cu ecran 4K. Sony Xperia 1 III este, de asemenea, inclus în această categorie. Deci, este acest telefon Xiaomi este un flagship? Alte caracteristici sunt încă insuficiente pentru a confirma acest lucru.

Noul telefon Xiaomi are un chipset de 2,4 GHz și octa- core. Acesta ar putea fi Snapdragon 778G pe care l-am văzut în multe noi telefoane Xiaomi de gamă medie. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că nu este definitiv. De asemenea, telefonul ambalează până la 12 GB RAM și 512 GB spațiu de stocare.

În plus față de camera principală de 64MP din spate, acesta acceptă două camere de 8MP. Designul telefonului amintește de Xiaomi 10T Pro datorită unui inel gros al camerei în jurul senzorului principal . Apropo, nu există nicio cameră selfie pe față.

Carcasa telefonului este destul de subțire, asemănătoare cu cea recent lansată a lui 11 Lite NE 5G . Are 158 mm lungime, 71,5 mm lățime și puțin sub 7 mm grosime, în timp ce cântărește 166 grame. În plus, acest dispozitiv Xiaomi are o baterie de 4.400 mAh . Alte caracteristici notabile includ un senzor de recunoaștere a irisului (ochiului) . Cu toate acestea, există și un senzor de amprentă sub ecrab. Cu toate acestea, dispozitivului îi lipsește o mufă pentru căști de 3,5 mm și un slot pentru card microSD.