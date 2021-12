La marele eveniment organizat de Xiaomi, a fost prezentat și cel mai nou ceas inteligent al companiei. Xiaomi Watch S1 oferă funcții precum NFC, baterie de 470 mAh și suport pentru mai mult de 117 moduri sportive.

Xiaomi a organizat un mare eveniment în care și-a prezentat multe dintre produsele sale. Dintre produsele lansate Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12X și Xiaomi Buds 3 cu interfata MIUI 13 sunt de asemenea in vizorul nostru. Alături de toate acestea, compania a anunțat și smartwatch-ul Xiaomi Watch S1.

ADVERTISEMENT

Ce oferă Xiaomi Watch S1

Arătând ca un ceas clasic, Xiaomi Watch S1 vine cu un ecran tactil AMOLED de 1,43 inchi cu 326PPI înconjurat de o lunetă din oțel inoxidabil. Ecranul este acoperit cu un strat de sticlă de safir. Compania spune că ecranul AMOLED de pe ceas va ajuta utilizatorii să verifice mesajele, apelurile și notificările primite și să folosească aplicațiile în timp ce sunt în deplasare.

ADVERTISEMENT

Ceasul inteligent va fi oferit cu 5 opțiuni diferite de curea în total și va exista o opțiune de curea din silicon. Watch S1 acceptă mai mult de 117 moduri sport și oferă rezistență la apă de 5 ATM.

Ceasul poate urmări somnul și poate măsura ritmul cardiac și nivelul de oxigen din sânge și are și NFC. Dispozitivul are, de asemenea, un microfon și un difuzor. În ceea ce privește durata de viață a bateriei, Xiaomi Watch S1 are o baterie de 470 mAh, despre care compania spune că poate fi folosită până la 12 zile cu utilizare mixtă și o singură încărcare.

Preturi Xiaomi Watch S1