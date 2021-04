Yahoo Answers a fost una dintre cele mai populare platforme de pe internet in trecut, aceasta era un fel de TPU pentru Romania, platforma care si-a atins apogeul in urma cu 5 ani, apoi a coborat precum o stea cazatoare, daca ma intrebati pe mine, platforma TPU a fost un loc foarte interesant pe internetul romanesc, insa a devenit din ce in ce mai de luata in ras datorita moderaririi dezastroase.

Revenind la Yahoo Answers, compania si-a anuntat oficial planurile de viitor acestea fiind de a inchide platforma care nu s-a mai bucurat de popularitate in ultimii ani, deci nu a mai fost un profit ce sa o sustina.

Inchiderea lui Yahoo Answers insemna inca o era inchisa de pe internet, o era frumoasa de care am avut parte toti ce am cutreierat internetul prin 2011/2015, incepand cu data de 20 aprilie, nu vei mai putea trimite intrebari, iar pe 4 mai probabil vom avea reteaua cazuta sau un mesaj ce ne va instiinta ca nu vom mai putea vizualiza alte raspunsuri, sau alte caracteristici ale companiei online.

Tu ce parere ai? Ai folosit vreodata Yahoo Answers? Ti-a fost folositor vreodata, crezi ca platformele de genul acesta isi mai au locul pe internet?