Yahoo.ro – Un agregator de stiri de succes

Yahoo.ro este unul dintre cele mai populare servicii de news media din Romania acesta poate fi accesat si de pe ro.yahoo.com, site-ul are o autoritate foarte mare in Romania si a fost lansat in data de 09.03.2011, pe vremea cand internetul era altfel si Yahoo se prezenta si mai bine decat in comparatie cu zilele de astazi, totusi, reuseste sa ne satisfaca in continuare nevoile de stiri.

Ce inseamna un agregator de stiri?

Dupa cum stim, un agregator de stiri reprezinta un site, un portal, sau o alta sursa ce isi procura informatiile pe care le prezinta mai departe prin intermediul altor site-uri, de obicei populare si de incredere, aceste agregatoare ofera sursa stirilor prezentate si in anumite cazuri, informatii despre autorul articolului.

Google News este la fel, un agregator de stiri pe care il putem accesa in Romania, si despre care stim probabil ca este mai popular decat Yahoo.ro, dar cand vorbim despre Google stim deja ca a castigat lupta impotriva Yahoo, cu toate acestea agregatorul de stiri yahoo.ro este un succes in Romania.

Yahoo.ro in Romania

Yahoo nu si-a lansat serviciu de agregare a stirilor doar in Romania, acesta este prezent in momentul de fata in mai toate statele membre uniunii europene, de asemenea este cu mult mai popular in USA, unde lupta dintre Google si Yahoo este mult mai bine vazuta.

Odata cu lansarea yahoo in Romania, putem inregistra si mail-uri de genul “nume@yahoo.ro”