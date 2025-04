„YOU” își ia rămas bun: Sezonul 5 aduce finalul poveștii lui Joe Goldberg

Vești mari pentru iubitorii de thrillere psihologice: serialul „YOU” de pe Netflix a lansat pe 24 aprilie 2025 cel de-al cincilea și ultimul său sezon, punând punct uneia dintre cele mai captivante povești din ultimii ani. Penn Badgley revine în rolul lui Joe Goldberg, personajul care ne-a ținut cu sufletul la gură și ne-a făcut să ne întrebăm, de atâtea ori, unde e granița dintre iubire și obsesie. Disponibil acum cu toate episoadele simultan, sezonul final e un eveniment pe care fanii din România, la fel ca cei din întreaga lume, îl așteptau cu nerăbdare.

Povestea din acest ultim capitol îl găsește pe Joe întors la New York, după escapadele din Londra. Acum căsătorit cu Kate Lockwood, el pare să fi lăsat trecutul în urmă, afișând imaginea unui soț devotat și implicat în acte de caritate. Dar, cum ne-a obișnuit serialul, aparențele înșală. Umbrele crimelor și obsesiilor sale reaparin sub forma unui grup de femei decise să-i dezvăluie adevărata față. Conduși de Louise Flannery, care se infiltrează în viața lui Joe sub pseudonimul Bronte, acești „răzbunători” din trecut aduc o nouă doză de suspans și răsturnări de situație.

Ce face „YOU” atât de special? Poate felul în care ne aruncă în mintea unui personaj ca Joe – un tip aparent fermecător, dar profund tulburat. Sezonul 5 duce această explorare și mai departe, punându-l față în față cu propriile demoni și cu victimele pe care le-a lăsat în urmă. Tensiunea e la cote maxime, iar confruntarea dintre Joe și cei care vor să-l doboare promite să fie punctul culminant al serialului. Nu e doar o poveste despre un criminal, ci o radiografie a conflictelor interioare care ne pot bântui pe oricare dintre noi, într-o formă sau alta.

Serialul nu e străin de controverse sau de laude – a fost mereu un rollercoaster de emoții și opinii. De la debutul său, „YOU” a stârnit discuții despre cum tehnologia ne poate transforma în prădători sau în pradă, despre manipulare și despre ce înseamnă, de fapt, să iubești. În România, unde platformele de streaming câștigă tot mai mult teren, serialul și-a găsit un public fidel. Nu e greu de înțeles de ce: temele sale universale lovesc aproape de casă, chiar dacă acțiunea se petrece la mii de kilometri distanță.

Apropo de streaming, pentru cei care vor să dea o șansă acestui final de poveste – sau să revadă sezoanele anterioare, despre care am mai scris pe site –, un abonament Netflix costă în jur de 40 de lei pe lună la noi. Un preț mic pentru acces la o bibliotecă plină de titluri care te țin lipit de ecran, iar „YOU” e cu siguranță unul dintre ele.

Pe măsură ce cortina cade peste povestea lui Joe Goldberg, rămâne întrebarea: ce fel de final merită un astfel de personaj? Va găsi el o cale de scăpare sau va plăti, în sfârșit, pentru tot ce a făcut? Serialul promite o concluzie care să lege toate firele narative, lăsând personajele să-și urmeze propriile drumuri. Indiferent cum se termină, un lucru e clar: „YOU” nu va fi uitat prea curând. A fost mai mult decât un serial – a fost o experiență care ne-a provocat să ne uităm în oglindă și să ne întrebăm ce am face noi în locul lui Joe.

