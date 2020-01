You sezonul 2 online subtitrat este acum disponibil pe Netflix, serialul spune povestea unui tip ce urmareste fete intr-un mod straniu, modul sau de gandire este de asemenea diferit fata e altor barbati ceea ce ma face sa il incadrez in categoria de psihopati inteligenti. Nu am sa dau spoilere despre sezonul 2 a acestui film.

Pe scurt sunt nevoit sa va spun parerea mea propie despre acest serial, nu a mai fost la fel de bun ca si primul sezon, cu toate ca de data aceasta avem o actrita ce imi place foarte mult, din pacate sezonul 2 este mai greoi de digerat si poate deveni plictisitor.

Am reusit sa fiu atras de primul sezon din „You” datorita faptului ca a avut o poveste foarte buna, fara clisee prea multe, in sezonul 2 lucrurile stau altfel si il vedem pe personajul nostru principal pus in dificultate de anumite terte.

You sezonul 2 online subtitrat

Am vizionat primul sezon intr-o noapte si pot spune ca a fost unul foarte bun, atat de bun in cat as fi vrut ca totul sa se fi oprit acolo, totusi avem sezonul 2 care nu a fost asa de prost precum spun eu aici, insa personal avem foarte mari asteptari, de asemenea nu sunt doar puncte negative putem trece pe lista celor pozitive, cinematografia, felul in care este totul filmat, acum se vede ca au fost mai multi bani bagati in acest serial disponibil pe Netflix.

You sezonul 2 online subtitrat pe Netflix

Daca merita sau nu vizionat? Ei bine asta este cel mai bine sa decideti dumneavoastra, daca primul sezon vi s-a parut bun, atunci trebuie sa va uitati dar fara a avea foarte mari pretentii, mai exista riscul ca in noul sezon sa va pierdeti un pic prin clisee, de exemplu la sfarsitul primului episod din sezonul 2 veti avea o mica „surpriza” in stilul serialul.

