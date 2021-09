YouTube Music a ajuns la 50 de milioane de abonați și este cel mai rapid in crestere serviciu de muzică din lume în primul trimestru al acestui an.

În 2018 s-a lansat YouTube Music, si a inlocuit Google Play Music. Acum, s-a împărtășit faptul că serviciul are 50 de milioane de abonați plătiți. Apropo , potrivit raportului Bloomberg, cifra de 50 de milioane include abonații YouTube Premium și utilizatorii aflați încă în faza de încercare. YouTube nu dezvăluie câștigul din abonamentele plătite.

Conform datelor Midia Research, YouTube Music este cel mai rapid serviciu de muzică din lume, in crestere în primul trimestru al anului 2021. Pe de altă parte, serviciul de streaming de muzică plătit de la Google mai are încă un drum lung de parcurs înainte de a ajunge la rivali precum Apple Music și Spotify. Între ianuarie și martie, Spotify a avut o cotă de piață de 32% de 487 milioane de abonați în toată lumea. Cota de piață a Apple a fost de 16%, în timp ce cota de piață a lui Amazon Music a atins 13%.

YouTube Music a reușit să adauge 20 de milioane de noi abonați în mai puțin de un an. Google a anunțat în octombrie 2020 că are aproximativ 30 de milioane de abonați YouTube Premium și YouTube Music.

YouTube Music nu a reușit să câștige popularitate în rândul utilizatorilor când a fost lansat pentru prima dată. Cu toate acestea, în ultimii ani, s-au cheltuit bani semnificativi pentru comercializarea serviciului și construirea infrastructurii pentru a atrage și a păstra noi clienți. Serviciul a găsit, de asemenea, succes pe mai multe piețe emergente, YouTube fiind cel mai popular serviciu de streaming video.