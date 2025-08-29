YouTube Premium a afișat reclame pentru unii abonați. Google spune că a remediat situația

Utilizatorii plătesc YouTube Premium tocmai pentru a scăpa de reclame, însă în ultimele zile au apărut sesizări că spoturile se strecoară în videoclipuri chiar și pe conturi Premium. Plângerile au pornit în special de pe Reddit, unde unii au văzut reclame în clipuri încorporate pe alte site-uri, iar alții chiar în aplicația YouTube. Google a recunoscut problema și a deschis o anchetă, după care a transmis că a remediat-o, fără să explice ce a generat-o.

În comentarii, a prins contur ipoteza ca anumite conturi să fi fost tratate temporar ca fiind pe planul Premium Lite. Cei afectați au negat că ar fi făcut trecerea, însă explicația are logică: Premium Lite e varianta mai ieftină care reduce vizibil reclamele, dar nu le elimină complet (în special la muzică și Shorts). Dacă sistemul a clasificat greșit conturile, utilizatorii ar fi putut vedea reclame „din senin”, deși plătesc.

Dincolo de natura tehnică, episodul atinge un punct sensibil: încrederea. Când plătești pentru un beneficiu clar, orice abatere—fie ea și un bug—frustrează. YouTube a avut în ultimul an mai multe mișcări de tarif și produs, iar astfel de sincope sporesc percepția că lucrurile se schimbă din mers, uneori fără comunicare suficientă. Pentru publicul din România, unde YouTube e „televizorul” de zi cu zi, mesajul ar trebui să fie simplu: dacă ai văzut reclame deși ești Premium, verifică tipul abonamentului din setările contului și confirmă că nu s-a schimbat planul. O reautentificare sau golirea cache-ului pot opri efectele reziduale ale unui bug, dar cheia rămâne statutul corect al abonamentului.

Cât costă YouTube Premium în România

La noi, abonamentul individual YouTube Premium este 29 lei pe lună. Planul Family costă 55 lei pe lună, pentru până la cinci persoane din aceeași locuință. Există și reducere pentru studenți, la aproximativ 18 lei pe lună (eligibilitate prin verificare). Premium Lite este disponibil în România ca opțiune mai ieftină, orientată pe reducerea reclamelor în „majoritatea” clipurilor, dar, prin design, pot apărea în continuare reclame în anumite zone (de ex. muzică și Shorts). Planul anual pentru conturi individuale se oferă ca plată anticipată unde e disponibil, cu prețul afișat în aplicație la momentul achiziției.