YouTube a început să testeze noul său sistem de așteptare a videoclipurilor în coadă pe dispozitivele iOS și Android. Această funcție, care există de ani de zile pe web, pare să fie acum disponibilă pe aplicațiile mobile ale YouTube în anumite condiții. Cei care își controlează Chromecast-urile cu telefonul și folosesc aplicațiile YouTube Music vor fi familiarizați cu această funcție.

Utilizatorii YouTube Premium

Utilizatorii YouTube Premium pot acum să adauge videoclipuri la ceea ce se comportă ca o listă de redare permanentă după ce s-au înscris la test. După participarea la test, utilizatorii vor vedea o nouă opțiune numită „Play Last in Queue” în meniul cu trei puncte care apare sub miniatura oricărui videoclip. Când o atingeți, videoclipul va fi adăugat în partea de jos a cozii de așteptare. Dacă nu urmăriți niciun videoclip în acel moment, va fi creată o nouă coadă. Când videoclipul pe care îl urmăriți se termină, aplicația va începe să redea următorul videoclip din coadă și va continua până când închideți aplicația. De asemenea, puteți rearanja sau elimina videoclipurile viitoare. Dacă ieșiți din aplicație sau atingeți butonul „x” de pe bara de jos, lista dvs. de așteptare va fi ștearsă. Aplicația vă poate totuși avertiza înainte ca acest lucru să se întâmple.

Testarea pentru utilizatorii non-premium

Dacă sunteți abonat YouTube Premium, veți vedea funcția de testare „Queue” în secțiunea „Try New Features” din secțiunea „Premium Benefits” din setările aplicației. Vă puteți alătura testului, care în prezent este doar temporar, făcând click pe „Join”. Această testare a funcției „Queue” pe mobil nu indică faptul că utilizatorii non-Premium vor putea în curând să pună videoclipuri în „Queue”. YouTube a testat anterior funcția „picture-in-picture” pentru abonații Premium, iar funcția a fost retrasă cu câteva luni înainte de a fi disponibilă. Cu toate acestea, testarea funcției „Queue” pe mobil poate fi considerată un indiciu puternic că această funcție, care este utilizată frecvent pe desktop, va ajunge în cele din urmă în aplicația mobilă.