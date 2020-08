ZenFone 7 si 7 Pro oficiale: senzor rotativ, ecran 90 Hz, SD865+

Dupa ZenFone 6, Asus prezinta ZenFone 7, insotit anul acesta de ZenFone 7 Pro. Bazandu-se pe o fisa tehnica aproape identica, cele doua smartphone-uri din gama premium profita de imbunatatiri clare. Asus adopta o strategie premium care plaseaza ZenFone in rivalitae directa cu telefoane cunoscute precum OnePlus 8 si 8 Pro.

In urma cu un an, Asus ne uimea cu modelul ROG Phone 2, un smartphone excelent pentru gameri. Iar ZenFone 6 este unul din telefoanele care au oferit cel mai bun raport calitate/pret in anul 2019. O fisa tehnica frumoasa. Un design indraznet cu Flip Camera si, mai ales, un pret inferior concurentei. ZenFone a fost calificat de multi drept un flagship killer.

Un an mai tarziu, dupa ROG Phone 3, iata ca apar pe piata ZenFone 7 si 7 Pro. Diferentele dintre aceste doua versiuni sunt platforma, mai multa memorie – RAM si stocare interna – si cateva ajustari la nivel foto.

Ecranul este AMOLED Full HD+ de 6,67 inchi si rata de refresh de 90 Hz. ZenFone 7 este echipat cu Snapdragon 865 si 7 Pro cu Snapdragon 865+. Bateria este de 5000 mAh si memoria RAM este de 8 GB cu stocare interna de 128 GB pe ZenFone 7 si 256 GB pe ZenFone 7 Pro.