Zepp E, ceasul care este capabil sa calculeze nivelul de stres

Apartinand grupului Huami, la fel ca si consoarta sa, AmazFit, Zepp isi face aparitia in Europa cu noul sau produs, Zepp E, disponibil incepand cu marti, 1 septembrie. Ceasuri conectate elegante care vor sa supravegheze bunastarea fizica si psihica a utilizatorului. Ceasul prezinta o particularitate, poate masura nivelul de anxietate al utilizatorului.

Piata ceasurilor conectate nu inceteaza sa se dezvolte, apar din ce in ce mai multe astfel de produse pe piata. Si iata un nou actor care risca sa se faca cunoscut in Europa, Zepp.

Un design care ne aminteste de ceva…recent lansat in Regatul Unit si America, Zepp E vrea sa cucereasca si Europa, fiind lansat pentru moment in Franta. Gama este compusa din doua modele, Zepp E Circle, rotund ca si un ceas clasic si Zepp E Square, mai degraba patrat care ne aminteste de Apple Watch. Cele doun modele sunt similare in ceea ce priveste functionarea, marimea ecranului este cea care difera, 1,28 inchi pentru Circle si Amoled 1,65 pentru Square. Propun zeci de cadrane diferite ceea ce cu siguranta va fi pe placul fashionistelor. Ca in cazul oricarui alt ceas inteligent, poti consulta starea vremii, notificari, mesaje, sa fixezi o alarma si sa pui muzica conectat la Bluetooth.